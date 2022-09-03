Під Києвом троє людей з однієї родини померли через отруєння грибами (фото)

Смертельну вечерю, яку було зібрано у місцевій лісосмузі, спробували брат і сестри: 18-річна Катерина, 9-річна Ліза та 4-річний Матвій.

Троє людей з однієї родини в Київській області померли через отруєння грибами. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції регіону.

1 вересня правоохоронці опублікували пресреліз, у якому анонсували розслідування загибелі 9-річної дівчинки та її сестри. Як повідомляють у пресслужбі, до силовиків звернулися медпрацівники з населеного пункту Сквира, які повідомили про смерть 18-річної дівчини внаслідок отруєння.

"Дівчина разом зі своїм нареченим напередодні збирали у місцевій лісовій смузі гриби, які того ж дня приготували та з'їли. Загибла пригощала також свою 9-річну сестру. 31 серпня повнолітня загинула", — повідомили у Національній поліції.

Керівник НП Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що медичні працівники довго боролися за життя 18-річної дівчини та її неповнолітньої сестри, але медикам не вдалося їх урятувати після отруєння грибами.

За фактом загибелі було розпочато розслідування одразу за двома статтями Кримінального кодексу:

ч.1 та ч. 2 ст. 115 — "Умисне вбивство";

ст. 166 — "Злісне невиконання обов'язків з догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлено опіку або піклування".

[ + – ] Під Києвом троє людей з однієї родини померли через отруєння грибами [ + – ] Під Києвом троє людей з однієї родини померли через отруєння грибами

У п'ятницю, 2 вересня, пресслужба Нацполіції Київської області повідомила про смерть 4-річного хлопчика, сестри якого раніше померли внаслідок отруєння грибами.

"Тільки вчора ми повідомляли про смерть двох сестер зі Сквири Катерини та Лізи, які були госпіталізовані до лікарні з гострим отруєнням. У ніч же на 2 вересня помер і їх малолітній брат Матвій, який теж того трагічного вечора пробував отруєну вечерю", — цитує пресслужба керівника обласної Нацполіції Андрія Нєбитова.

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Нагадаємо, 24 серпня ЗС РФ здійснили ракетний удар по залізничній станції Чаплино, внаслідок чого загинули щонайменше 25 людей, серед яких були неповнолітні діти.

Також повідомлялося, що ЗС РФ внаслідок обстрілу в Запорізькій області вбили матір і її двох неповнолітніх дітей.