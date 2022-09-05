СБУ арестовала активы компании херсонского коллаборанта Сальдо (фото)

По информации правоохранителей, все полученные от бизнеса деньги гауляйтер вкладывал в финансирование сепаратизма и войны РФ против Украины.

В Житомирской области арестовали счета компании, конечным бенефициаром которой является так называемый "глава" оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Известно, что компания, прибыль от деятельности которой получали как сам Сальдо, так и его родные, занималась добычей и обработкой гранита.

[ + – ] Гранитный карьер Владимира Сальдо Фото: СБУ

На полученные от того деньги Владимир Сальдо финансировал действия, направленные на изменение границ территории Украины, а также на ведение войны против нашего государства.

По состоянию на сегодня Житомирская областная прокуратура арестовала счета предприятия и пять единиц специальной техники для добычи полезных ископаемых стоимостью более 6 млн гривен.

[ + – ] Сотрудники СБУ арестовали технику, с помощью которой добывали гранит Фото: СБУ

Сейчас решается вопрос передачи арестованных активов в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Напомним, в начале августа Херсонского коллаборанта Владимира Сальдо в состоянии комы госпитализировали в Москву. Так называемого "главу" оккупированного региона могли отравить. Ранее он сам заявил, что ложится в больницу и передал свои "полномочия" экс-сотруднику ФСБ Сергею Елисееву.

Фокус также писал, что в отравлении Сальдо подозревают горничную и повара. После приема пищи, приготовленной новым поваром, Сальдо внезапно стало плохо. У него помутилось сознание и онемели кончики пальцев. Повара, в свою очередь, привела горничная.