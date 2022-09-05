СБУ заарештувала активи компанії херсонського колаборанта Сальдо (фото)

За інформацією правоохоронців, усі отримані від бізнесу гроші гауляйтер вкладав у фінансування сепаратизму та війни РФ проти України.

На Житомирщині заарештували рахунки компанії, кінцевим бенефіціаром якої є так званий "глава" окупованої Херсонської області Володимир Сальдо. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Відомо, що компанія, прибуток від діяльності якої отримували як сам Сальдо, так і його рідні, займалася видобутком і обробкою граніту.

[ + – ] Гранітний кар'єр Володимира Сальдо Фото: СБУ

На отримані від цього гроші Володимир Сальдо фінансував дії, спрямовані на зміну кордонів території України, а також ведення війни проти нашої держави.

Станом на сьогодні Житомирська обласна прокуратура заарештувала рахунки підприємства та п'ять одиниць спеціальної техніки для видобутку корисних копалин вартістю понад 6 млн гривень.

[ + – ] Співробітники СБУ заарештували техніку, за допомогою якої добували граніт Фото: СБУ

Наразі вирішують питання передачі заарештованих активів до управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

Нагадаємо, на початку серпня Херсонського колаборанта Володимира Сальдо в стані коми госпіталізували в Москву. Так званого "главу" окупованого регіону могли отруїти. Раніше він сам заявив, що лягає в лікарню та передав свої "повноваження" ексспівробітнику ФСБ Сергію Єлісєєву.

Фокус також писав, що в отруєнні Сальдо підозрюють покоївку та кухаря. Після їжі, приготовленої новим кухарем, Сальдо раптово стало погано. У нього помутніла свідомість і заніміли кінчики пальців. Кухаря, зі свого боку, привела покоївка.