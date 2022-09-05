По центру Харькова прогулялась большая обезьяна, сбежавшая из зоопарка (видео)

Харьковчане засняли, как работница зоопарка разыскала шимпанзе, надела на него курточку и обняла посреди сквера. Сейчас животному ничего не угрожает.

В понедельник, 5 сентября, жители Харькова заметили на улице большую обезьяну, которая прогуливалась по центру города. Оказалось, что шимпанзе сбежала из зоопарка. Об этом сообщили местные телеграм-каналы.

На кадрах, снятых очевидцами, можно увидеть, как шимпанзе гуляет в районе Госпрома и в сквере рядом с площадью Свободы. За животным следует женщина, предположительно, работница зоопарка.

На одном из видео также запечатлено, как харьковчанка надевает на шимпанзе курточку с капюшоном и обнимает.

В комментарии журналистам издания "Суспильне" директор зоопарка Алексей Григорьев сообщил, что животное уже вернули в зоопарк и с ним все в порядке. Отвечать на другие вопросы издания он отказался.

Согласно одной из версий, появившихся в социальных сетях, именно этот шимпанзе в ходе полномасштабного вторжения российских войск был эвакуирован из Экопарка Фельдмана, расположенного в области. Пользователи Facebook также утверждают, что обезьяна ранее сбегала из своего прошлого места пребывания.

Напомним, ранее основатель Экопарка под Харьковом Александр Фельдман объявил о прекращении его деятельности — учреждение было разрушено российскими авиаударами и ракетными обстрелами.

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