По центру Харкова прогулялася велика мавпа, яка втекла із зоопарку (відео)

Харків'яни зняли, як робітниця зоопарку розшукала шимпанзе, одягла на нього курточку й обійняла посеред скверу. Наразі тварині нічого не загрожує.

У понеділок, 5 вересня, мешканці Харкова помітили на вулиці велику мавпу, яка ходила центром міста. Виявилося, що шимпанзе втекла із зоопарку. Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

На кадрах, знятих очевидцями, можна побачити, як шимпанзе гуляє в районі Держпрому й у сквері поряд із площею Свободи. За твариною слідує жінка, ймовірно, працівниця зоопарку.

На одному з відео також відображено, як харків'янка вдягає на шимпанзе курточку з капюшоном і обіймає.

У коментарі журналістам видання "Суспільне" директор зоопарку Олексій Григор'єв повідомив, що тварину вже повернули в зоопарку і з нею все гаразд. Відповідати на інші запитання видання він відмовився.

Згідно з однією з версій, що з'явилися в соціальних мережах, саме цього шимпанзе під час повномасштабного вторгнення російських військ евакуйовали з Екопарку Фельдмана, розташованого в області. Користувачі Facebook також стверджують, що мавпа раніше втікала зі свого минулого місця перебування.

Нагадаємо, раніше засновник Екопарку під Харковом Олександр Фельдман оголосив про припинення його діяльності — установа була зруйнована російськими авіаударами та ракетними обстрілами.

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