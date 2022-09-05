"Папа Римский не хочет быть политиком", – посол Ватикана о публичных заявлениях Франциска

По словам архиепископа Висвалдаса Кулбокаса, Папа Римский лично выбирает — какие слова и концепты хочет сказать. И добавил, что понтифик "хочет остаться пастырем, а не политиком".

Папа Римский не хочет, чтобы его слова звучали как политические заявления. Об этом в интервью Фокусу сказал апостольский нунций в Украине архиепископ Висвалдас Кулбокас. Однако заявления Франциска иногда вызывают больше резонанса, чем заявления политиков.

"В коммуникате Святого Престола говорится, что Папа Франциск говорит о защите человеческой жизни больше, чем о политических аспектах. О политических аспектах говорят государственный секретарь кардинал Пьетро Паролин, его заместитель архиепископ Пол Ричард Галлахер, которій приезжал в Украину в мае, другие епископы, я, как нунций. Нам всем легче говорить и о пастырских аспектах, и о политических. К примеру, кардинал Паролин всегда говорил о российской агрессии, о нападении России на Украину. Все понимают, что происходит. Но проблема в том, что когда об этом говорит Паролин или я, на это никто не обращает внимания. Все ждут слов Папы", – объясняет он.

По словам Кулбокаса, Папа лично выбирает, какие слова, какие концепты хочет сказать: "И это не всегда то, что мы предлагаем. Он хочет остаться пастырем, а не политиком".

Апостольский нунций на Украине ранее сотрудничал с Государственным секретариатом Ватикана. "Я видел, что Папа Франциск много раз просил кардинала Паролина, чтобы он объяснял политические аспекты. Это значит, что Папа Франциск не хочет прямо говорить о том, что может быть воспринято как политическое заявление", – добавляет он.

Напомним, в недавнем заявлении Франциск прокомментировал убийство Дарьи Дугиной, дочери российского пропагандиста Александра Дугина. "Невинные расплачиваются за войну", – сказал он.