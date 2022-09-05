"Папа Римський не хоче бути політиком", – посол Ватикану про публічні заяви Франциска

За словами архієпископа Вісвалдаса Кулбокаса, Папа Римський особисто обирає – які слова та концепти хоче сказати. І додав, що понтифік "хоче залишитися пастирем, а не політиком".

Папа Римський не хоче, аби його слова звучали як політичні заяви. Про це в інтерв'ю Фокусу сказав апостольський нунцій в Україні архієпископ Вісвалдас Кулбокас. Проте заяви Франциска інколи викликають більший резонанс, ніж заяви політиків.

"У комунікаті Святого Престолу говориться про те, що Папа Франциск говорить про захист людського життя більше, ніж про політичні аспекти. Про політичні аспекти говорять державний секретар кардинал П’єтро Паролін, його заступник архієпископ Пол Річард Галлахер, який приїжджав в Україну у травні, інші єпископи, я, як нунцій. Нам усім легше говорити і про пастирські аспекти, і про політичні. Наприклад, кардинал Паролін завжди говорив про російську агресію, про напад Росії на Україну. Всі розуміють, що відбувається. Але проблема у тому, що коли про це говорить Паролін або я, на це ніхто не звертає увагу. Всі чекають слів Папи", – пояснює він.

За словами Кулбокаса, Папа особисто вибирає, які слова, які концепти хоче сказати: "І це не завжди те, що пропонуємо ми. Він хоче залишитись пастирем, а не політиком".

Апостольський нунцій в Україні раніше співпрацював з Державним секретаріатом Ватикану. "Я бачив, що багато разів Папа Франциск просив кардинала Пароліна, аби він пояснював політичні аспекти. Це означає, що Папа Франциск не хоче прямо говорити про те, що може бути сприйняте як політична заява", – додає він.

Нагадаємо, у нещодавній заяві Франциск прокоментував убивство Дарії Дугіної, дочки російського пропагандиста Олександра Дугіна. "Невинні розплачуються за війну", – сказав він.