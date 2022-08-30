"Варварська й огидна війна": Папа Римський відповів на критику його слів про Дугіну

Після загибелі дочки російського пропагандиста Олександра Дугіна понтифік заявив, що думає про загиблу бідну дівчину й що невинні розплачуються за війну.

У вівторок, 30 серпня, Папа Римський Франциск у своїй заяві у більш різких висловлюваннях, ніж раніше, засудив війну в Україні. Понтифік назвав її "морально несправедливою, варварською, безглуздою, огидною і блюзнірською". Про це повідомляється на сайті новин Ватикану.

Франциск закликав свою паству молитися про відновлення миру, захист життя людей і гуманістичних цінностей, а не політичні погляди.

Слова Папи Римського про Дар'ю Дугіну

У нещодавній заяві Франциск прокоментував вбивство російської журналістки Дар'ї Дугіної, дочки російського пропагандиста ультраправого спрямування Олександра Дугіна.

Дар'я Дугіна загинула 20 серпня на околиці Москви внаслідок вибуху бомби, закладеної у її автомобіль. Минулого тижня понтифік висловився у тому дусі, що невинні платять за війну. "Я думаю про ту бідну дівчину, яка загинула під час вибуху бомби під її автомобілем у Москві", — заявив він.

Українські дипломати минулого тижня у відповідь на слова Папи Римського про Дугіну заявили, що несправедливо зрівнювати агресора та жертву.

ФСБ РФ звинуватила в убивстві Дугіної українські спецслужби, за версією російських силовиків, виконавицею замаху стала якась Наталія Вовк, яка приїхала до Москви зі своєю неповнолітньою дочкою. Згодом з'явилися повідомлення про те, що сама Вовк була вбита в Австрії.

Україна заперечує причетність до вбивства Дугіної, а претензії ФСБ вважає необґрунтованими. Зі свого боку британські таблоїди писали про те, що до вбивства Дугіної причетний Путін.

Заяви Папи Римського про війну в Україні

Папа Франциск і раніше висловлювався про події в Україні, зокрема, заявляв, що війна була спровокована якось. Під час онлайн-зустрічі з російським Патріархом Кирилом той протягом 20 хвилин з аркуша зачитував своєму колезі з Ватикану офіційну позицію Кремля. Але Франциск відповів, що нічого в цьому не розуміє і порадив Кирилові не ставати вівтарним хлопчиком Путіна.

Раніше Фокус повідомляв, що похорон Дугіної породив конспірологічні версії її загибелі. Припущення про інсценування з боку спецслужб РФ викликало те, що росЗМІ повідомляли про неможливість ідентифікувати тіло водія на місці вибуху, тоді як доньку Дугіна ховали у відкритій труні.