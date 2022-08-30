"Варварская и отвратительная война": Папа Римский ответил на критику его слов о Дугиной

После гибели дочери российского пропагандиста Александра Дугина понтифик заявил, что думает о погибшей бедной девушке, и что невинные расплачиваются за войну.

Во вторник, 30 августа, Папа Римский Франциск в своем заявлении в более резких выражениях, чем прежде, осудил войну в Украине. Понтифик назвал ее "морально несправедливой, варварской, бессмысленной, отвратительной и кощунственной". Об этом сообщается на новостном сайте Ватикана.

Франциск призывал свою паству молиться о восстановлении мира, защите жизни людей и гуманистических ценностей, а не политических взглядах.

Слова Папы Римского о Дарье Дугиной

В недавнем заявлении Франциск прокомментировал убийство российской журналистки Дарьи Дугиной, дочери российского пропагандиста ультра-правого толка Александра Дугина.

Дарья Дугина погибла 20 августа на окраине Москвы в результате взрыва бомбы, заложенной в ее автомобиль. На минувшей неделе понтифик высказался в том духе, что невинные платят за войну. "Я думаю о той бедной девушке, которая погибла во время взрыва бомбы под ее автомобилем в Москве", — заявил он.

Украинские дипломаты на минувшей неделе в ответ на слова Папы Римского о Дугиной заявили, что несправедливо уравнивать агрессора и жертву.

ФСБ РФ обвинила в убийстве Дугиной украинские спецслужбы, по версии российских силовиков, исполнительницей покушения стала некая Наталья Вовк, которая приехала в Москву со своей несовершеннолетней дочерью. Впоследствии появились сообщения о том, что сама Вовк была убита в Австрии.

Украина отрицает причастность к убийству Дугиной, а претензии ФСБ считает необоснованными. В свою очередь, британские таблоиды писали о том, что к убийству Дугиной имеет отношение Путин.

Заявления Папы Римского о войне в Украине

Папа Франциск и прежде высказывался о событиях в Украине, в частности, заявлял, что война была каким-то образом спровоцирована. Во время онлайн-встречи с российским Патриархом Кириллом тот в течение 20 минут с листа зачитывал своему коллеге из Ватикана официальную позицию Кремля. Но Франциск ответил, что ничего в этом не понимает и посоветовал Кириллу не становиться алтарным мальчиком Путина.

Ранее Фокус сообщал, что похороны Дугиной породили конспирологические версии ее гибели. Предположение об инсценировке со стороны спецслужб РФ вызвало то, что росСМИ сообщали о невозможности идентифицировать тело водителя на месте взрыва, тогда как дочь Дугина хоронили в открытом гробу.