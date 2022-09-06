"Почему Папа Римский хотел сначала поехать в Москву, а не в Киев", – посол Ватикана

В интервью Фокусу архиепископ Висвалдас Кулбокас заявил, что понтифик посетит нашу страну, когда ему позволит здоровье.

Папа Римский Франциск хочет приехать в Украину, но никто пока не знает, когда этот визит может состояться.

"Папа Франциск приедет в Украину, когда лично решит, и когда ему позволит здоровье. Общее решение есть, и о нем известно публично. Мы знаем, что президенты стран могут приехать в Украину и один раз, и во второй, и в третий раз. Сколько это важно. Для Папы приехать в Украину гораздо сложнее, чем для политиков. Поскольку когда приезжают политики-лидеры стран, и об их визите становится известно впоследствии, это для них приемлемо. Для Папы – нет. Для него смысл визита не в этом", – об этом в интервью Фокусу сказал апостольский нунций в Украине архиепископ Висвалдас Кулбокас.

Он говорит, что Папа не может приехать в Украину тайно.

"Он не должен тайно приехать, встретиться только с президентом, только посетить Бучу, Ирпень или Бородянку, он должен видеть людей – пострадавших, семьи пленных, убитых. Следует встретиться и со священниками и с представителями общества. Я понимаю, что Папа хочет понять, когда он может дать Украине больше этого, в какой момент. Мы ждем, и я лично жду, что Папа приехал", – говорит он.

При этом нунций признает, что после 24 февраля и начала новой волны полномасштабного вторжения Папа хотел отправиться сначала в Москву.

Рискованная (репутационно, – ред.) объяснить каждому украинцу, почему Папа хотел сначала поехать в Москву, а не в Киев. Это значит, что для Папы будет много критики. Но почему он так хотел? Он хотел поехать в Москву, чтобы была остановлена ​​война, чтобы Россия прекратила агрессию. И были публичные контакты, чтобы Москва приняла Франциска. Но тот факт, что он не смог поехать в Москву, означает, что не было готовности со стороны Москвы", – добавляет Висвалдас Кулбокас.

Детальнее, о чем Фокус говорил с архиепископом, вы можете прочитать в нашей статье "Посол Ватикана: "Папа Римский Франциск хотел бы высказаться против войны вместе с патриархом Кириллом".

Напомним, в июле Папа Римский анонсировал скорые визиты в Москву и Киев.