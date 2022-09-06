"Чому Папа Римський хотів спочатку поїхати до Москви, а не до Києва", – посол Ватикану

В інтерв'ю Фокусу архієпископ Вісвалдас Кулбокас заявив, що понтифік завітає до нашої країни, коли йому дозволить здоров'я.

Папа Римський Франциск хоче приїхати в Україну, проте ніхто поки не знає, коли цей візит може відбутися.

"Папа Франциск приїде в Україну, коли особисто вирішить, коли здоров’я йому дозволить. Загальне рішення є, і про нього відомо публічно. Ми знаємо, що президенти країн можуть приїхати в Україну і один раз, і вдруге, і втретє. Скільки це важливо. Для Папи приїхати в Україну набагато складніше, ніж для політиків. Бо коли приїжджають політики-лідери країн, і про їх візит стає відомо згодом, це для них прийнятно. Для Папи – ні. Для нього сенс візиту не в цьому", – про це в інтерв'ю Фокусу сказав апостольський нунцій в Україні архієпископ Вісвалдас Кулбокас.

Він говорить, що Папа не може приїхати в Україну приховано.

"Він має не приховано приїхати, зустрітися тільки з президентом, тільки відвідати Бучу, Ірпінь або Бородянку, він має бачити людей – постраждалих, родини полонених, вбитих. Треба зустрітись і з священниками і з представниками суспільства. Я розумію, що Папа хоче зрозуміти, коли він може дати для України більше цього, в який момент. Ми чекаємо, і я особисто чекаю, що Папа приїхав", – говорить він.

При цьому нунцій визнає, що після 24 лютого та початку нової хвилі повномасштабного вторгнення Папа хотів поїхати спочатку у Москву.

"Ризикована (репутаційно, – ред.) пояснити кожному українцю, чому Папа хотів спочатку поїхати в Москву, а не в Київ. Це означає, що для Папи буде багато критики. Але чому він так хотів? Він хотів поїхати в Москву, щоб була зупинена війна, щоб Росія припинила агресію. І були публічні контакти, щоб Москва прийняла Франциска. Але той факт, що він не зміг поїхати в Москву, означає, що не було готовності з боку Москви", – додає Вісвалдас Кулбокас.

Детальніше, про що Фокус говорив з архієпископом, ви можете прочитати в нашій статті "Посол Ватикану: "Папа Римський Франциск хотів би висловитися проти війни разом із патріархом Кирилом .

Нагадаємо, у липні Папа Римський анонсував швидкі візити до Москви та Києва.