В фитнес-клубе Чернигова показали шоу Ольги Скабеевой: пранкерам грозит 5 лет тюрьмы (видео)

Постоянные клиенты спортзала подключились к телевизору в спортзале и включили российское шоу "60 минут". Действия мужчин попали на камеры наблюдения, теперь им придется объясниться перед правоохранителями.

В фитнес-клубе Чернигова на экранах телевизоров запустили трансляцию российского шоу "60 минут", которую ведет пропагандистка Ольга Скабеева. Об этом сообщила пресс-служба клуба в Facebook.

Сотрудники клуба просмотрели записи с камер видеонаблюдения и поняли, как это произошло. На кадрах видно, как один спортсмен подключаются к телевизору и включают видео со Скабеевой, а другой снимает это на телефон.

Стоит отметить, что в Telegram-каналах появилось другое видео, на котором запечатлена лишь трансляция шоу Скабеевой в зале. Мужчин, которые снимают постановку, в кадре нет.

Женский голос сопровождает видео комментариями с акцентом на то, что фитнес-клуб принадлежит местным властям.

"У меня нет слов, это спортзал в центре города. И явно он принадлежит кому-то из местных властей. Посмотрите, какую дичь они показывают по телевизору. Неужели они не знают, что у нас происходит в горячих точках?" — задает женщина вопрос.

Владелец и гендиректор фитнес-клуба Юрий Рудич объяснил ситуацию.

"Эти клиенты давно ходят, их много кто знает. Мотивы их неизвестны. Мы написали в силовые структуры — Нацполицию, СБУ, ГБР и прокуратуру с заявлением о совершении уголовного преступления. Подобные поступки деморализуют общество во время войны и играют на руку врагу", – заявил он.

Действия мужчин предусматривают ответственность по статье 436-2 Уголовного кодекса Украины, им грозит лишение свободы на 5 лет.

Фокус ранее писал об усталости россиян от путинской пропаганды. Четверть жителей России уже не смотрит из-за этого гостелевидение. Уменьшается и количество тех, кто поддерживает полномасштабную войну в Украине.

Напомним, что Офис генпрокурора Украины объявил подозрение Ольге Скабеевой и ее коллеге по цеху Дмитрию Киселеву.