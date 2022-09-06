У фітнес-клубі Чернігова показали шоу Ольги Скабєєвої: пранкерам загрожує 5 років ув'язнення (відео)

Постійні клієнти спортзалу підключилися до телевізора у спортзалі та увімкнули російське шоу "60 хвилин". Дії чоловіків потрапили на камери спостереження, тепер їм доведеться розібратися з правоохоронцями.

У фітнес-клубі Чернігова на екранах телевізорів запустили трансляцію російського шоу "60 хвилин", яку веде пропагандистка Ольга Скабєєва. Про це повідомила пресслужба клубу у Facebook.

Співробітники клубу переглянули записи з камер відеоспостереження та зрозуміли, як це сталося. На кадрах видно, як один спортсмен підключається до телевізора і вмикає відео зі Скабєєвою, а інший знімає це на телефон.

Варто зазначити, що у Telegram-каналах з'явилося інше відео, на якому відображена лише трансляція шоу Скабєєвої у залі. Чоловіків, які знімають постановку, у кадрі немає.

Жіночий голос супроводжує відео коментарями з акцентом на те, що фітнес-клуб належить місцевій владі.

"У мене немає слів, це спортзал у центрі міста. І явно він належить комусь із місцевої влади. Подивіться, яку дичину вони показують по телевізору. Невже вони не знають, що у нас відбувається в гарячих точках?" — запитує жінка.

Власник та гендиректор фітнес-клубу Юрій Рудич пояснив ситуацію.

"Ці клієнти давно ходять, їх багато хто знає. Мотиви їх невідомі. Ми написали в силові структури — Нацполіцію, СБУ, ДБР і прокуратуру із заявою про скоєння кримінального злочину. Подібні вчинки деморалізують суспільство під час війни і грають на руку ворогові", — заявив він.

Дії чоловіків передбачають відповідальність за статтею 436-2 Кримінального кодексу України, їм загрожує позбавлення волі на 5 років.

Фокус раніше писав про втому росіян від путінської пропаганди. Чверть росіян через це вже не дивиться держтелебачення. Зменшується кількість тих, хто підтримує повномасштабну війну в Україні.

Нагадаємо, що Офіс генпрокурора України оголосив підозру Ользі Скабєєвій та її колезі по цеху Дмитру Кисельову.