Под Киевом задержали чеченца, подозреваемого в убийстве грузинского магната (видео)

Три года назад Шархан Гакаев застрелил бизнесмена Николоза Давиташвили, считает следствие. Тело жертвы нашли в колодце. Задержанному грозит пожизненное.

В Белой Церкви Киевской области полицейские задержали одного из участников группировки киллеров, уроженца Чечни и гражданина РФ, который подозревается в убийстве 52-летнего грузинского магната Николоза Давиташвили. Ранее предполагаемый преступник был объявлен в международный розыск. Об этом в понедельник, 12 сентября, в своем Facebook сообщил начальник полиции Киева Андрей Небытов.

По словам правоохранителя, 26 ноября 2019 года в центре Киева исчез бизнесмен Николоз Давиташвили, а спустя некоторое время его труп с огнестрельными ранениями был найден в колодце.

Небытов добавил, что, по его информации, убийство было совершено из корыстных мотивов и по предварительному сговору лиц, мужчина погиб в результате того, как киллеры несколько раз выстрелили ему в грудь и шею.

"Спасибо работникам криминальной полиции Киевщины и бойцам "КОРДа" за блестящую спецоперацию. Задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", — заявил начальник столичной полиции.

По данным СМИ, речь идет о задержании гражданина РФ чеченского происхождения Шархана Гакаева, который находился в розыске с 1 марта 2020 года.

[ + – ] Шархан Гакаев

Как ранее сообщали журналисты, в производстве об убийстве грузинского бизнесмена о подозрении также сообщили Богдану Мехежу и Ридвану Алиханову.

[ + – ] Мехеда и Алиханов

Они, в свою очередь, отрицают причастность к совершению похищения и убийства Давиташвили, заверив, что лишь спрятали труп по требованию Гакаева.

Напомним, в начале августа Служба безопасности Украины сообщила о задержании киллеров, которые планировали убить начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова и министра обороны Алексея Резникова.

Также мы писали о том, как мошенникам удалось заработать сотни тысяч евро на фейковом сайте по подбору киллеров.