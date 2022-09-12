Під Києвом затримали чеченця, підозрюваного у вбивстві грузинського магната (відео)

Три роки тому Шархан Гакаєв застрелив бізнесмена Ніколоза Давіташвілі, вважає слідство. Тіло жертви знайшли в колодязі. Затриманому загрожує довічне.

У Білій Церкві Київської області поліцейські затримали одного з учасників угруповання кілерів, уродженця Чечні та громадянина РФ, якого підозрюють у вбивстві 52-річного грузинського магната Ніколоза Давіташвілі. Раніше ймовірного злочинця оголосили у міжнародний розшук. Про це у понеділок, 12 вересня, у своєму Facebook повідомив начальник поліції Києва Андрій Нєбитов.

За словами правоохоронця, 26 листопада 2019 року в центрі Києва зник бізнесмен Ніколоз Давіташвілі, а згодом його труп з вогнепальними пораненнями знайшли в колодязі.

Нєбитов додав, що, за його інформацією, вбивство скоєно з корисливих мотивів і за попередньою змовою осіб чоловік загинув внаслідок того, як кілери кілька разів вистрілили йому в груди і шию.

"Дякую працівникам кримінальної поліції Київщини та бійцям "Корду" за блискучу спецоперацію. Затриманому загрожує покарання аж до довічного позбавлення волі", — заявив начальник столичної поліції.

За даними ЗМІ, йдеться про затримання громадянина РФ чеченського походження Шархана Гакаєва, який перебував у розшуку з 1 березня 2020 року.

[ + – ] Шархан Гакаєв

Як раніше повідомляли журналісти, у провадженні про вбивство грузинського бізнесмена про підозру також повідомили Богдану Мехежу та Рідвану Аліханову.

[ + – ] Мехеда та Алиханов

Вони, зі свого боку, заперечують причетність до скоєння викрадення та вбивства Давіташвілі, запевнивши, що лише сховали труп на вимогу Гакаєва.

Нагадаємо, на початку серпня Служба безпеки України повідомила про затримання кілерів, які планували вбити начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова та міністра оборони Олексія Резнікова.

Також ми писали про те, як шахраям вдалося заробити сотні тисяч євро на фейковому сайті з підбору кілерів.