Дожди, облачность, прояснения: какой будет погода в ближайшие дни

В ближайшие дни в Украине ожидается облачная погода, а температура будет относительно невысокой. Однако, в Одесском регионе воздух прогреется аж до 30 градусов.

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15 сентября небо над Украиной будет затянуто облаками. Периодически будут наблюдаться прояснения, однако местами пройдет дождь. Об этом сообщили в украинском гидрометеорологическом центре.

Так, дожди ожидаются в ночь на 15 сентября на западе и востоке Украины. На остальных территориях существенных осадков не предвидится. Днем же в большинстве регионов дождь будет умеренный, а в Карпатах и на Закарпатье местами сильный.

Скорость ветра будет от 7 до 12 м/с. Ветер юго-западный. В Карпатах, на юге и на востоке Украины ветер будет сильнее — от 15 до 20 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах от 8 до 13 градусов по Цельсию. На Закарпатье и на юге — до 16 градусов. Днем воздух прогреется до диапазона 16-21 градусов выше нуля. При этом на юге будет до 23-28 градусов, а в Одесской области — до 30 градусов. В Карпатах — от 10 до 15 градусов.

В столице 15 сентября осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 10 до 12 градусов, днем — от ​​17 до 19.

В пятницу, 16 сентября, погода в Украине будет в целом похожей на предыдущий день. Будет облачно с прояснениями, местами дожди. Однако водителей предупреждают об утренних туманах.

Ветер — юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью — от 9 до 14 градусов, а днем — от 16 до 21. В центральной и восточной части страны будет теплее — от 19 до 24 градусов выше нуля. В южной части страны ночью от 14 до 19 градусов, днем — от ​​25 до 30. 17 сентября в западных и северных областях ночью 6-11 градусов, а днем — ​​11-16.

В Киеве 16 сентября существенных дождей не будет. Лишь днем пройдет небольшой дождь. 17 сентября небольшой дождь будет ночью, а днем — местами умеренный. 17 сентября в столице ночью ночью будет около 10 градусов выше нуля, а днем — примерно ​​12-14.

[ + – ] Прогноз погоды в Киеве

Напомним, что некоторое время назад синоптики предсказали, какой будет эта зима в Украине. Предполагается, что снега будет мало, а температура будет относительно теплой.

Ранее глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут рассказал Фокусу о том, к чему нужно готовиться Украине и ее военным этой зимой, и с какими вызовами столкнется наша страна.