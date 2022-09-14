Дощі, хмарність, прояснення: якою буде погода найближчими днями

Найближчими днями в Україні очікується хмарна погода, а температура буде відносно невисокою. Проте, в Одеському регіоні повітря прогріється до 30 градусів.

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15 вересня небо над Україною затягнуть хмари. Періодично спостерігатимуться прояснення, проте місцями пройде дощ. Про це повідомили в українському гідрометеорологічному центрі.

Так, дощі очікуються у ніч на 15 вересня на заході та сході України. На решті територій істотних опадів не передбачається. Вдень у більшості регіонів дощ буде помірним, а в Карпатах та на Закарпатті місцями сильний.

Швидкість вітру становитиме від 7 до 12 м/с. Вітер південно-східний. У Карпатах, на півдні та на сході України вітер буде сильнішим — від 15 до 20 м/с. Температура вночі коливатиметься в межах від 8 до 13 градусів за Цельсієм. На Закарпатті та на півдні — до 16 градусів. Вдень повітря прогріється до діапазону 16-21 градусів вище за нуль. Водночас на півдні буде до 23-28 градусів, а на Одещині — до 30 градусів. У Карпатах — від 10 до 15 градусів.

У столиці 15 вересня опадів не передбачається. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 10 до 12 градусів, вдень — від 17 до 19 градусів.

У п'ятницю, 16 вересня, погода в Україні буде загалом схожою на попередній день. Буде хмарно із проясненнями, місцями дощі. Однак водіїв попереджають про ранкові тумани.

Вітер — південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі — від 9 до 14 градусів, а вдень — від 16 до 21. У центральній та східній частині країни буде тепліше — від 19 до 24 градусів вище за нуль. У південній частині країни вночі від 14 до 19 градусів, вдень — від 25 до 30. 17 вересня в західних і північних областях вночі 6-11 градусів, а вдень — 11-16.

У Києві 16 вересня суттєвих дощів не буде. Лише вдень буде невеликий дощ. 17 вересня невеликий дощ буде вночі, а вдень місцями помірний. 17 вересня в столиці вночі буде близько 10 градусів вище за нуль, а вдень — приблизно 12-14.

[ + – ] Прогноз погоди у Києві

Нагадаємо, що якийсь час тому синоптики передбачили, якою буде ця зима в Україні. Передбачається, що снігу буде замало, а температура буде відносно теплою.

Раніше голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут розповів Фокусу про те, до чого потрібно готуватися Україні та її військовим цієї зими, і з якими викликами зіткнеться наша країна.