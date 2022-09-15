В Украине официально подтвердили первый случай оспы обезьян, – Минздрав

Украинец госпитализирован для стационарного лечения. Врачи утверждают, что его болезнь протекает в легкой форме. Пациент инфицировался в одном из крупных городов страны.

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Сегодня, 15 сентября, в Украине официально подтвердили первый случай оспы обезьян. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По информации профильного ведомства, пациент госпитализирован в больницу для стационарного лечения. Отмечается, что его болезнь протекает в легкой форме.

Заболевание подтвердили лабораторно благодаря ПЦР-исследованию, проведенному областным Центром контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. Украинские специалисты уже начали эпидемиологическое расследование случая.

Как утверждает сам заболевший, он не контактировал с зараженными обезьяньей оспой и не выезжал за границу.

Появление симптомов заболевания и предварительные результаты сбора эпидемиологического анамнеза указывают на то, что пациент был инфицирован в одном из крупных городов страны.

В настоящее время у заболевшего фиксируется повышенная температура и характерная сыпь на теле.

Область регистрации случая Минздрав пока скрывает. Как указано в пресс-релизе, это делается "для комфорта пациента".

Ранее Фокус рассказывал, что нужно знать о симптомах, профилактике и лечении оспы обезьян. Важно понимать, что это не новая болезнь, ее впервые обнаружили еще в 1958 году — тогда две вспышки произошли в группе обезьян, использовавшихся для исследований.

Напомним, ветеринары со всего мира сходятся во мнении, что риск заражения оспой обезьян для домашних кошек и собак остается низким. Однако он все же существует.