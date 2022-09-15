В Україні офіційно підтвердили перший випадок віспи мавп, – МОЗ

Українця госпіталізовано для стаціонарного лікування. Лікарі стверджують, що його хвороба протікає у легкій формі. Пацієнт інфікувався в одному з великих міст країни.

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Сьогодні, 15 вересня, в Україні офіційно підтвердили перший випадок віспи мавп. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

За інформацією профільного відомства, пацієнта госпіталізовано до лікарні для стаціонарного лікування. Зазначається, що його хвороба протікає в легкій формі.

Захворювання підтвердили лабораторно завдяки ПЛР-дослідженню, проведеному обласним Центром контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Українські фахівці вже розпочали епідеміологічне розслідування нагоди.

Як стверджує сам хворий, він не контактував із зараженими мавпячою віспою і не виїжджав за кордон.

Поява симптомів захворювання та попередні результати збирання епідеміологічного анамнезу вказують на те, що пацієнт інфікувався в одному з великих міст країни.

Зараз у хворого фіксується підвищена температура і характерна висипка на тілі.

Область реєстрації випадку МОЗ поки приховує. Як зазначено у пресрелізі, це робиться "для комфорту пацієнта".

Раніше Фокус розповідав, що потрібно знати про симптоми, профілактику та лікування віспи мавп. Важливо розуміти, що це не нова хвороба, її вперше виявили ще 1958 року — тоді два спалахи відбулися у групі мавп, які використовуються для досліджень.

Нагадаємо, ветеринари з усього світу сходяться на думці, що ризик зараження віспою мавп для домашніх котів та собак залишається низьким. Однак він все ж таки існує.