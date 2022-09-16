В Киеве ребенок стал жертвой "Синего кита": мальчик спрыгнул с 6-го этажа (фото)

Мальчик общался с "кураторами" из так называемой группы смерти. Последний дал ребенку задание покончить с собой. Сейчас 10-летний Никита находится в реанимации.

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В Киеве 10-летний Никита стал жертвой так называемых групп смерти, которые еще носят название "Синий кит". Неизвестные через социальную сеть давали мальчику задания, которые он должен был выполнить, после чего его подтолкнули к попытке суицида. Сейчас ребенок находится в реанимации. Об этом в своем Instagram сообщила мама пострадавшего мальчика Ольга Ткаченко.

"Мой ребенок Никита 10 лет, стал жертвой "Синего Кита". Не могу до сих пор поверить!" — написала женщина в одном из своих постов.

По словам Ольги, мальчику в сети давали разные задания, которые он должен был выполнить — последним из них было спрыгнуть с 6-го этажа, что, судя по публикации, ребенок и сделал. В результате 10-летний Никита выжил, однако попал в реанимацию.

"Сейчас ребенок борется за жизнь! Слава богу ситуация стабильная и падение было в этой ситуации максимально удачным", — рассказала Ольга.

Женщина заверила, что следила за общением своего ребенка в интернете, однако после инцидента киберполиция обнаружила у него второй секретный аккаунт.

Сейчас Никите предстоит долгое ортопедическое и медикаментозное лечение, добавила Ольга.

Что такое "Синий кит"

"Синий кит" — зародившаяся в России городская легенда о существовании в социальных сетях игры, в которую играют дети и подростки и конечной целью которой является суицид. Широкую известность эта легенда получила после публикации в российской "Новой газете" под названием "Группы смерти", в которой рассказывались случаи, когда несовершеннолетние становились жертвами неких "кураторов", под руководством которых совершали попытки самоубийства.

По данным журналистов, "куратор" сначала объясняет игрокам правила: никому не говорить об этой игре, всегда выполнять задания, какими бы они ни были, за невыполнение задания игрока исключают из игры навсегда и его ждут плохие последствия. Затем начинает выдавать задания. Точных данных о количестве жертв "групп смерти" российские правоохранители не приводили.

Случаи самоубийств, связанных с "Синим китом", были и в Украине. Так, в 2015 году в Мариуполе девушка выпрыгнула с 13-го этажа. Полиция тогда установило, что это было самоубийство, однако друзья погибшей утверждали, что инцидент прямо связан с "группами смерти", а суицид было одним из заданий "квеста".

В конце 2017-го года украинская полиция отчиталась о блокировке более тысячи "групп смерти" в интернете.

Напомним, в прошлом году правоохранители в Запорожской области разоблачили несовершеннолетнюю 11-классницу, которая якобы курировала суицидальную группу в социальной сети.

Также мы писали о том, как в Херсонской области трое школьников довели до попытки суицида 14-летнюю девочку, однако ее удалось спасти.