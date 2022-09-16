У Києві дитина стала жертвою "Синього кита": хлопчик зістрибнув із 6-го поверху (фото)

Хлопчик спілкувався з "кураторами" із так званої групи смерті. Останній дав дитині завдання накласти на себе руки. Наразі 10-річний Микита перебуває у реанімації.

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У Києві 10-річний Микита став жертвою так званих груп смерті, які ще звуться "Синій кит". Невідомі через соціальну мережу давали хлопцеві завдання, які він мав виконати, після чого підштовхнули його до спроби суїциду. Наразі дитина перебуває у реанімації. Про це у своєму Instagram повідомила мати постраждалого хлопчика Ольга Ткаченко.

"Моя дитина Микита 10 років, стала жертвою "Синього Кита". Не можу досі повірити!" — написала жінка в одному зі своїх постів.

За словами Ольги, хлопчику в мережі давали різні завдання, які він мав виконати — останнім із них було зістрибнути з 6-го поверху, що, судячи з публікації, дитина й зробила. В результаті 10-річний Микита вижив, проте потрапив до реанімації.

"Зараз дитина бореться за життя! Слава богу, ситуація стабільна і падіння було в цій ситуації максимально вдалим", — розповіла Ольга.

Жінка запевнила, що стежила за спілкуванням своєї дитини в інтернеті, проте після інциденту кіберполіція виявила у нього другий секретний обліковий запис.

Наразі Микиту чекає довге ортопедичне та медикаментозне лікування, додала Ольга.

Що таке "Синій кит"

"Синій кит" — міська легенда, що зародилася в Росії, про існування в соціальних мережах гри, в яку грають діти і підлітки, а кінцевою метою якої є суїцид. Широку популярність ця легенда здобула після публікації в російській "Новій газеті" під назвою "Групи смерті", в якій розповідали про випадки, коли неповнолітні ставали жертвами деяких "кураторів", під керівництвом яких робили спроби самогубства.

За даними журналістів, "куратор" спочатку пояснює гравцям правила: нікому не говорити про цю гру, завжди виконувати завдання, хоч би якими вони були, за невиконання завдання гравця виключають із гри назавжди і на нього чекають погані наслідки. Потім починає видавати завдання. Точних даних про кількість жертв "груп смерті" російські правоохоронці не наводили.

Випадки самогубств, пов'язаних із "Синім китом", були і в Україні. Так, у 2015 році у Маріуполі дівчина вистрибнула з 13-го поверху. Поліція тоді встановила, що це було самогубство, проте друзі загиблої стверджували, що інцидент прямо пов'язаний із "групами смерті", а суїцид був одним із завдань "квесту".

Наприкінці 2017-го року українська поліція прозвітувала про блокування понад тисячі "груп смерті" в інтернеті.

Нагадаємо, минулого року правоохоронці у Запорізькій області викрили неповнолітню 11-класницю, яка нібито курирувала суїцидальну групу у соціальній мережі.

Також ми писали про те, як на Херсонщині троє школярів довели до спроби суїциду 14-річну дівчинку, проте її вдалося врятувати.