Рош ха-Шана 2022: какие меры безопасности принимаются в Умани

Несмотря на войну, Умань готовится принять не менее 10 тысяч паломников-хасидов. ОВА вводит строгие меры безопасности: накануне Рош ха-Шана исчезнет из продажи алкоголь и пиротехника, а паломники будут проезжать в город через блокпост и соблюдать комендантский час.

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Празднование еврейского Нового года — Рош ха-Шана в этом году выпадает на 25-27 сентября, и традиционно в эти дни в Умань прибудут тысячи хасидов, которые стремятся поклониться могиле праведного Рабби Нахмана. Паломничество настолько важно для верующих, что они готовы ехать даже в страну, охваченную войной.

Областная военная администрация Черкасской области в связи с массовым прибытием хасидов в Умань вводит дополнительные ограничения, которые начнут действовать уже с понедельника, 19 сентября.

[ + – ] На въезде в Умань действуют 5 блокпостов

Согласно решению Черкасской ОВА, с 19 по 30 сентября 2022 года запрещается:

продажа алкогольных, слабоалкогольных напитков, пиротехнических средств, а также пневматического оружия и игрушек, которые имитируют оружие;

пешеходное и автомобильное движение во время комендантского часа.

На въезде в Умань действуют 5 блокпостов, где проводится проверка документов и транспортных средств. Въезд и проверка багажа паломников будет осуществляться только по одному адресу: г. Умань, ул. Освободителей. Жителям громады, которые живут в квартале паломничества, достаточно показать на пропускном пункте паспорт с отметкой о регистрации.

"Если адрес регистрации отличается от фактического места проживания в квартале паломничества, обратитесь в ЦНАП для смены места регистрации или (для внутренне перемещенных лиц) — в органы социальной защиты", — рекомендуют представители Черкасской ОВА.

О том, кто такой Рабби Нахман и почему каждый год евреи-хасиды со всего мира приезжают в Умань, Фокус рассказывал в материале "В Украину за чудесами".

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