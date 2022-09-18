Рош ха-Шана 2022: яких заходів безпеки вживають в Умані

Незважаючи на війну, Умань готується прийняти щонайменше 10 тисяч паломників-хасидів. ОВА вводить суворі заходи безпеки: напередодні Рош ха-Шана зникне з продажу алкоголь і піротехніка, а прочани проїжджатимуть у місто через блокпост і дотримуватимуться комендантської години.

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Святкування єврейського Нового року — Рош ха-Шана цього року випадає на 25-27 вересня, і традиційно в ці дні в Умань прибудуть тисячі хасидів, які прагнуть вклонитися могилі праведного Раббі Нахмана. Паломництво настільки важливе для вірян, що вони готові їхати навіть у країну, охоплену війною.

Обласна військова адміністрація Черкаської області у зв'язку з масовим прибуттям хасидів в Умань і вводить додаткові обмеження, які почнуть діяти вже з понеділка, 19 вересня.

[ + – ] На в'їзді в Умань діють 5 блокпостів

Згідно з рішенням Черкаської ОВА, з 19 по 30 вересня 2022 року забороняється:

продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, піротехнічних засобів, а також пневматичної зброї та іграшок, що імітують зброю;

пішохідний і автомобільний рух під час комендантської години.

На в'їзді в Умань діють 5 блокпостів, де проводиться перевірка документів і транспортних засобів. В'їзд і перевірка багажу паломників здійснюватиметься лише за однією адресою: м. Умань, вул. Визволителів. Мешканцям громади, які мешкають у кварталі паломництва, достатньо показати на пропускному пункті паспорт із позначкою про реєстрацію.

"Якщо адреса реєстрації відрізняється від фактичного місця проживання у кварталі паломництва, зверніться до ЦНАП для зміни місця реєстрації або (для внутрішньо переміщених осіб) — до органів соціального захисту", — рекомендують представники Черкаської ОВА.

Про те, хто такий Раббі Нахман і чому щороку євреї-хасиди з усього світу приїжджають в Умань, Фокус розповідав у матеріалі "В Україну за чудесами".

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