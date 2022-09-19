В "Укргидроэнерго" заявили, что слухи о рисках из-за ударов по Киевской ГЭС преувеличены

В компании сообщили, что проект гидротехнических сооружений разрабатывался в 60-е годы прошлого века с учетом актуальных угроз. И на сегодняшний день конструкции обладают достаточной прочностью, и повредить их не так просто.

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В Сети разгоняют информацию относительно опасности катастрофических последствий прорыва гребли Киевского гидроузла, которые могут иметь место в результате вероятного удара по ней российскими военными. В связи с этим в компании "Укргидроэнерго" заявляют, что данная информация о возможных последствиях сильно преувеличена, поскольку эти гидротехнические сооружения обладают значительным запасом прочности.

Сообщается, что дамба Киевского водохранилища была спроектирована в 60-х годах прошлого века с учетом актуальных на то время угроз. И на сегодняшний день сооружения Киевской ГЭС достаточно прочные, что подтверждается данными специалистов.

"С точки зрения надежности гидротехнические сооружения Киевской ГЭС, как и других станций компании, не вызывают никакого сомнения, что подтверждается соответствующими выводами Межведомственной комиссии, которая каждые пять лет выполняет их обследование", — сообщает "Укргидроэнерго".

Относительно возможных ракетных ударов со стороны российской армии по гребле Киевского водохранилища в компании отмечают, что критические последствия населению не угрожают, поскольку повредить конструкции гидротехнического сооружения не так просто.

"В случае повреждения металлических затворов плотины, может происходить постепенная неконтролируемая утечка воды из Киевского водохранилища, в результате чего произойдет кратковременное подтопление некоторых территорий в нижнем бьефе гидроузла", — говорится в сообщении.

При этом в компании уточняют, что в этом случае зоны подтопления будут незначительными и население будет об этом предупреждено заранее.

Также в "Укргидроэнерго" добавили, что плотина находится под защитой военизированной охраны, которые взаимодействуют со специализированными подразделениями других ведомств. В связи с этим компания подчеркивает, что распространение оценок о катастрофических последствиях прорыва дамбы Киевской ГЭС является необоснованным, неуместным и даже вредным.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в случае атак российских войск по объектам критической инфраструктуры украинцы могут остаться без электричества и тепла. В связи с этим правительств страны проведет эвакуационные мероприятия.

Советник Офиса президента Алексей Арестович, комментируя ракетные удары ВС РФ по ТЭЦ-5, заявил, что паниковать по этому поводу не стоит, поскольку энергосистема Украины имеет большой запас прочности.