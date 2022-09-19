В "Укргідроенерго" заявили, що чутки про ризики через удари по Київській ГЕС перебільшені

У компанії повідомили, що проєкт гідротехнічних споруд розроблявся у 60-х роках минулого століття з урахуванням актуальних загроз. На сьогодні конструкції мають достатню міцність, і пошкодити їх не так просто.

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У Мережі розганяють інформацію щодо небезпеки катастрофічних наслідків прориву веслування Київського гідровузла, які можуть мати місце внаслідок ймовірного удару російськими військовими. У зв'язку з цим у компанії "Укргідроенерго" заявляють, що дана інформація про можливі наслідки сильно перебільшена, оскільки ці гідротехнічні споруди мають значний запас міцності.

Повідомляється, що дамба Київського водосховища була спроєктована у 60-х роках минулого століття з урахуванням актуальних на той час загроз. І на сьогодні споруди Київської ГЕС досить міцні, що підтверджується даними фахівців.

"З точки зору надійності гідротехнічні споруди Київської ГЕС, як і інших станцій компанії, не викликають жодного сумніву, що підтверджується відповідними висновками Міжвідомчої комісії, яка кожні п'ять років виконує їхнє обстеження", — повідомляє "Укргідроенерго".

Щодо можливих ракетних ударів з боку російської армії по греблі Київського водосховища в компанії зазначають, що критичні наслідки населенню не загрожують, оскільки пошкодити конструкції гідротехнічної споруди не так просто.

"У разі пошкодження металевих затворів греблі, може відбуватися поступовий неконтрольований витік води з Київського водосховища, внаслідок чого відбудеться короткочасне підтоплення деяких територій у нижньому б'єфі гідровузла", — йдеться у повідомленні.

При цьому компанії уточнюють, що в цьому випадку зони підтоплення будуть незначними і населення буде про це попереджено заздалегідь.

Також в "Укргідроенерго" додали, що гребля знаходиться під захистом воєнізованої охорони, які взаємодіють із спеціалізованими підрозділами інших відомств. У зв'язку з цим компанія наголошує, що поширення оцінок про катастрофічні наслідки прориву греблі Київської ГЕС є необґрунтованим, недоречним і навіть шкідливим.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у разі атак російських військ щодо об'єктів критичної інфраструктури українці можуть залишитися без електрики та тепла. У зв'язку з цим уряд країни проведе евакуаційні заходи.

Радник Офісу президента Олексій Арестович, коментуючи ракетні удари ЗС РФ по ТЕЦ-5, заявив, що з цього приводу панікувати не варто, оскільки енергосистема України має великий запас потужності.