"Розповіді про апокаліпсис": Арестович прокоментував удар окупантів по Харківській ТЕЦ-5

За словами радника Офісу президента, країни Заходу дуже гостро відреагували на недавній удар по критичній інфраструктурі. За його словами, Захід готовий допомогти Україні відбити бажання РФ робити подібне.

Радник Офісу президента (ОП) України Олексій Арестович заявив, що панікувати через російські удари по ТЕЦ-5 не варто. Він нагадав, що електрику змогли швидко відновити. Міцність енергетики України є високою, про що Арестович розповів під час ефіру на каналі Фейгін Live.

"Енергетика має значно більший запас міцності, ніж їм здається. Тому розповіді про страшний апокаліпсис… Треба розуміти, що країна, яка має АЕС, як наша, її дуже непросто позбавити електрики. Навіть руйнуючи ТЕЦ", — зазначив Арестович.

[ + – ] Арештович про удар по ТЕЦ.

Крім того, під час того ж таки ефіру радник ВП заявив, що Захід вже відреагував на удари окупантів по критичній інфраструктурі України. За його словами, політики Європи та США дуже гостро реагують на таке.

"Захід дуже нервово відреагував на удар по ТЕЦ. Там удари по цивільній інфраструктурі напередодні зими сприймають болісно. Тому вони хочуть це припинити", — сказав Арестович.

Він також згадав зустріч міністрів оборони у Рамштайні, Німеччина. За його словами, вона пройшла недаремно.

Арестович також сказав, що Захід готовий надати Україні пакет економічної допомоги, а також зробити так, щоб назавжди відбити у РФ бажання бити критичною інфраструктурою України.

Раніше Фокус писав, що Подоляк розповів, навіщо РФ ударила по українській ТЕЦ. За словами радника глави Офісу президента, вчорашні удари по Харківській ТЕЦ були відповіддю на контрнаступ ЗСУ, а також спробою відвернути увагу самих росіян від невдалих військових дій в Україні.

Ще нагадаємо, що Міненерго оцінило наслідки обстрілу ТЕЦ. Атака військ РФ була однією з наймасовіших з початку війни, без світла залишаються близько 17 тисяч будинків у трьох областях.