Сотні тисяч будинків без світла та загиблі: Міненерго оцінило наслідки обстрілу ТЕЦ

Вчорашня атака військ РФ була однією з наймасовіших з початку війни, без світла залишаються близько 17 тисяч будинків у трьох областях.

Внаслідок атаки російських військ по Зміївській теплоелектростанції та інших об'єктах енергетичної інфраструктури України 11 вересня знеструмлено сотні тисяч будинків у п'яти областях, є загиблі та поранені серед енергетиків. Про це із посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенка повідомляє пресслужба державного підприємства "Енергоатом".

За словами чиновника, вчора стався один із наймасовіших обстрілів енергетичної інфраструктури, внаслідок якого постраждали Зміївська ТЕС та три підстанції, знеструмлено 40 підстанцій різної напруги, відключено 2 повітряні лінії 750 кВ та 5 повітряних ліній 330 кВ. Також відомо, що через обстріл загинуло четверо енергетиків, ще троє отримали поранення.

Без світла під час атаки російських військ залишилися сотні тисяч мешканців Полтавської, Дніпропетровської, Харківської, Сумської та Донецької областей, додав Галущенко. Водночас він зазначив, що відновлення пошкоджених ліній почалося швидко — вже через 40 хвилин, за словами чиновника, електроенергія почала повертатися до будинків, а за 4,5 години всі основні лінії знову запрацювали.

"Повністю відновлено електропостачання споживачам Полтавської, Донецької області, зараз ще залишаються знеструмленими на Сумщині 1,7 тисячі споживачів, на Дніпровщині — близько 3 тисяч, на Харківщині — 12 тисяч. Роботи з відновлення продовжуються", — повідомив Галущенко.

Нагадаємо, 11 вересня Збройні сили РФ масово обстріляли об'єкти критичної інфраструктури у Харківській області. Під вогонь потрапила ТЕЦ у Дергачах, внаслідок чого кілька областей тимчасово залишились без електрики та водопостачання. В Офісі президента зі свого боку повідомили, що після атаки фахівці на 80% відновили електропостачання у Харкові та області.

Зі свого боку, окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов похвалив Міноборони РФ за ракетні удари по енергетичних об'єктах України.

Також Фокус у своєму матеріалі детально розбирався, до чого потрібно готуватися Україні взимку, враховуючи ракетний удар по Харківській ТЕЦ.