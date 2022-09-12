Сотни тысяч домов без света и погибшие: Минэнерго оценило последствия обстрела ТЭЦ

Вчерашняя атака войск РФ была одной из самых массовых с начала войны, без света остаются около 17 тысяч домов в трех областях.

В результате атаки российских войск по Змиевской теплоэлектростанции и другим объектам энергетической инфраструктуры Украины 11 сентября были обесточены сотни тысяч домов в пяти областях, есть погибшие и раненые среди энергетиков. Об этом со ссылкой на заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко сообщает пресс-служба государственного предприятия "Энергоатом".

По словам чиновника, вчера произошел один из самых массовых обстрелов энергетической инфраструктуры, в результате которого пострадали Змиевская ТЭС и три подстанции, обесточены 40 подстанций различного напряжения, отключены 2 воздушные линии 750 кВ и 5 воздушных линий 330 кВ. Также известно, что из-за обстрела погибли четверо энергетиков, еще трое получили ранения.

Без света в ходе атаки российских войск остались сотни тысяч жителей Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Донецкой областей, добавил Галущенко. В то же время он отметил, что восстановление поврежденных линий началось быстро — уже спустя 40 минут, по словам чиновника, электроэнергия начала возвращаться в дома, а через 4,5 часа все основные линии снова были заживлены

"Полностью восстановлено электроснабжение потребителям Полтавской, Донецкой области, сейчас еще остаются обесточенными на Сумщине 1,7 тысячи потребителей, на Днепропетровщине – около 3 тысяч, на Харьковщине – 12 тысяч. Работы по восстановлению продолжаются", – сообщил Галущенко.

Напомним, 11 сентября Вооруженные силы РФ массово обстреляли объекты критической инфраструктуры в Харьковской области. Под огонь попала ТЭЦ в Дергачах, в результате чего несколько областей временно остались без электричества и водоснабжения. В Офисе президента в свою очередь сообщили, что после атаки специалисты на 80% восстановили электроснабжение в Харькове и области.

В свою очередь оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов похвалил Минобороны РФ за ракетные удары по энергетическим объектам Украины.

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