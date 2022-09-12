"Кремль поставив усе на червоне": Подоляк розповів, навіщо РФ вдарила по українській ТЕЦ

За словами радника глави Офісу президента, вчорашні удари по Харківській ТЕЦ були відповіддю на контрнаступ ЗСУ, а також спробою відвернути увагу самих росіян від невдалих воєнних дій в Україні.

Атака РФ на критичну інфраструктуру України — теплоелектростанцію — це жест розпачу та доказ того, що країна-агресор почала усвідомлювати свій неминучий програш у війні. Таку думку висловив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк на своєму каналі у Телеграмі.

Подоляк назвав спроби російських військових знеструмити окремі регіони України актом відчаю, підлості та помсти за ганебну втечу власної армії з поля бою.

Крім того, радник голови ОПУ висловив припущення, що залишати українців без світла та тепла росіянам може бути приємним і з особистих міркувань.

Подоляк назвав ще одну причину, яка може стояти за атаками на українські ТЕЦ 11 вересня: це спроби переключити увагу росіян із внутрішніх проблем на події в Україні. Адже в суспільстві вже назріває незадоволення тим, що українську столицю російські військові не взяли за три дні, як це анонсував сам лідер країни Володимир Путін.

Небезпеку для нинішньої російської влади являє і наступ Збройних сил України на Харківському напрямку, на який вони не очікували.

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Радник глави Офісу президента України закінчив свій пост у Телеграм-каналі тим, що описав для росіян найближчі перспективи. Це — програш у війні з Україною, зневага власних дітей та онуків, репарації, демілітаризація, денацифікація та роки каяття.

"Прийнявши рішення про повномасштабне вторгнення, Кремль поставив усе на червоне. І програв", — резюмував Подоляк.

Нагадаємо, напередодні, 11 вересня, ЗС РФ атакували об'єкти критичної інфраструктури. Низка міст України залишилися без світла та води.

Фокус також писав про те, що Міненерго оцінило наслідки обстрілу ТЕЦ. Вчорашня атака військ РФ була однією з наймасовіших з початку війни, без світла залишаються близько 17 тисяч будинків у трьох областях.