"Кремль поставил все на красное": Подоляк рассказал, зачем РФ ударила по украинской ТЭЦ

По словам советника главы Офиса президента, вчерашние удары по Харьковской ТЭЦ были ответом на контрнаступление ВСУ, а также попыткой отвлечь внимание самих россиян от неудачных военных действий в Украине.

Атака РФ на критическую инфраструктуру Украины — теплоэлектростанцию — это жест отчаянья и доказательство того, что страна-агрессор начала осознавать свой неминуемый проигрыш в войне. Такое мнение озвучил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на своем канале в Телеграме.

Подоляк назвал попытки российских военных обесточить отдельные регионы Украины актом отчаяния, подлости и мести за позорное бегство собственной армии с поля боя.

Кроме того, советник главы ОПУ высказал предположение, что оставлять украинцев без света и тепла россиянам может быть приятно и с личных соображений.

Подоляк назвал еще одну причину, которая может стоять за атаками на украинские ТЭЦ 11 сентября: это попытки переключить внимание россиян с внутренних проблем на события в Украине. Ведь в обществе уже назревает неудовольствие по поводу того, что украинскую столицу российские военные не взяли за три дня, как это анонсировал сам лидер страны Владимир Путин.

Опасность для нынешней российской власти составляет и наступление Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении, которого они не ожидали.

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Советник главы Офиса президента Украины закончил свой пост в Телеграм-канале тем, что обрисовал для россиян ближайшие перспективы. Это — проигрыш в войне с Украиной, презрение собственных детей и внуков, репарации, демилитаризация, денацификация и годы раскаяния.

"Приняв решение о полномасштабном вторжении, Кремль поставил все на красное. И проиграл", — резюмировал Подоляк.

Напомним, накануне, 11 сентября, ВС РФ атаковали объекты критической инфраструктуры. Ряд городов Украины остался без света и воды.

Фокус также писал о том, что Минэнерго оценило последствия обстрела ТЭЦ. Вчерашняя атака войск РФ была одной из самых массовых с начала войны, без света остаются около 17 тысяч домов в трех областях.