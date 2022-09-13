"Рассказы об апокалипсисе": Арестович прокомментировал удар оккупантов по Харьковской ТЭЦ-5

По словам советника Офиса президента, страны Запада очень остро отреагировали на недавний удар по критической инфраструктуре. По его словам, Запад готов помочь Украине отбить желание у РФ совершать подобное.

Советник Офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович заявил, что паниковать из-за российских ударов по ТЭЦ-5 не стоит. Он напомнил, что электричество смогли быстро восстановить. Прочность энергетики Украины высокая, о чем Арестович рассказал во время эфира на канале Фейгин Live.

"Энергетика имеет куда больший запас прочности, чем им кажется. Поэтому рассказы о страшном апокалипсисе… Надо понимать, что страна, у которой есть АЭС, как наша, ее очень непросто лишить электричества. Даже разрушая ТЭЦ", — отметил Арестович.

[ + – ] Арестович об ударе по ТЭЦ.

Кроме того, во время того же эфира советник ОП заявил, что Запад уже отреагировал на удары оккупантов по критической инфраструктуре Украины. По его словам, политики Европы и США очень остро реагируют на такое.

"Запад очень нервно отреагировал на удар по ТЭЦ. Там удары по гражданской инфраструктуре накануне зимы воспринимают болезненно. Поэтому они хотят это прекратить", — сказал Арестович.

Он также упомянул встречу министров обороны в Рамштайне, Германия. По его словам, она прошла не зря.

Арестович также сказал, что Запад готов предоставить Украине пакет экономической помощи, а также сделать так, чтобы навсегда отбить у РФ желание бить по критической инфраструктуре Украины.

Ранее Фокус писал, что Подоляк рассказал, зачем РФ ударила по украинской ТЭЦ. По словам советника главы Офиса президента, вчерашние удары по Харьковской ТЭЦ были ответом на контрнаступление ВСУ, а также попыткой отвлечь внимание самих россиян от неудачных военных действий в Украине.

Еще напомним, что Минэнерго оценило последствия обстрела ТЭЦ. Атака войск РФ была одной из самых массовых с начала войны, без света остаются около 17 тысяч домов в трех областях.