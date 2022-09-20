Денежную помощь от ООН предоставят 130 000 гражданам Украины: кто получит деньги

На финансовую помощь могут рассчитывать наиболее уязвимые категории граждан: пенсионеры, инвалиды, одинокие родители, а также малообеспеченные семьи.

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Министерство социальной политики Украины направило в Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) очередной список заявлений на предоставление денежной помощи 130 000 украинцев. Как сообщила 20 сентября пресс-служба ведомства, в список попали уязвимые категории граждан: пенсионеры, которые не являются переселенцами, но нуждаются в поддержке, и которые зарегистрировали заявку на денежную помощь от международных организаций на платформе "еДопомога".

Сообщается, что это третий по счету список, который был направлен в УВКБ. Перед этим по двум предыдущим спискам деньги получили 148 338 человек.

"Среди людей, которые получают помощь, приоритетными являются уязвимые группы людей, в частности, люди с инвалидностью, пенсионеры, одинокие родители, которые самостоятельно воспитывают детей, малообеспеченные семьи", — говорится в сообщении Минсоцполитики.

В министерстве обращают внимание граждан на то, что после передачи списков они дополнительно проверяются международными организациями на случай дублированных выплат.

Также в министерстве напомнили, что для получения денежной помощи лицам, которые соответствуют вышеуказанным критериям, необходимо зарегистрироваться на платформе "еДопомога". После этого, Минсоцполитики проводит верификацию данных, используя при этом имеющиеся государственные информационные реестры и базы данных, что позволяет получать проверенную информацию о заявителях.

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Они не вернулись с войны. Помощь семьям военных

Ранее сообщалось, что украинские граждане пострадавшие в войне могут получить до 1 млн гривен единовременной денежной выплаты. По словам первого вице-спикера Верховной Рады Александра Корниенко, деньги получат журналисты, работники объектов критической инфраструктуры, госчиновники, получившие травмы при исполнении обязанностей, или члены их семей в случае гибели.

В Минсоцполитики заявили, что те граждане, которые имеют долги по оплате коммунальных услуг, не могут рассчитывать на предоставление субсидий, если не заключат договор реструктуризации задолженности. Чтобы подписать договор о реструктуризации, должникам следует обращаться к поставщикам соответствующих коммунальных услуг.