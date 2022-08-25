С долгами не получится: кому не предоставят субсидию на оплату коммуналки

Долги украинцев за коммуналку продолжают расти — общая сумма уже перевалила за 100 млрд грн. В Минсоцполитики объяснили, кому могут отказать в предоставлении субсидии.

Украинцы, у которых есть задолженности по оплате за коммунальные услуги, останутся без субсидий, если не заключат договор реструктуризации задолженности. Об этом во время телемарафона сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

"Если человек не оплачивает коммунальные услуги, то есть имеет долги, и при этом получал ранее субсидию, в этом случае потребитель должен погасить такие долги, или, по крайней мере, заключить договор реструктуризации с учетом размера получаемых им доходов", – рассказал Виталий Музыченко.

Он также отметил, что субсидии должны стимулировать платежную дисциплину.

"Субсидии стимулируют платежную дисциплину, и вот мы можем точно сказать, что 98-99% получателей субсидий – это добросовестные плательщики за жилищно-коммунальные услуги, и платежная дисциплина среди этих потребителей – гораздо выше, чем в среднем вообще по всем потребителям", – сказал чиновник.

Реструктуризация долгов: с кем договариваться

Многие украинцы из-за войны потеряли работу и не могут платить по счетам как раньше, долги за коммуналку продолжают расти и общая сумма уже перевалила за 100 млрд грн. Чтобы подписать договор о реструктуризации, потребителям следует обращаться к поставщикам соответствующих коммунальных услуг, сообщается на сайте Минсоцполитики. При этом, если такой договор будет заключен в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, жилищную субсидию могут назначить с начала сезона.

"Таким образом, рекомендуем гражданам, которые имеют задолженность по оплате услуг и не могут без помощи государства оплатить платежи за услуги, заключить договор реструктуризации и обратиться в орган социальной защиты населения по вопросу назначения жилищной субсидии", — отмечают в министерстве.

Ранее Верховная Рада запретила принудительно взимать долги за жилищно-коммунальные услуги в течение действия военного положения. Нововведения касается физических лиц из территориальных громад, находящихся в оккупации или в районах, где продолжаются боевые действия.

Также сообщалось, что Кабинет министров не будет повышать тарифы на коммуналку в 2022 году.

Как уже писал Фокус, Верховная рада проголосовала за законопроект №7427, который предусматривает установление моратория на повышение тарифов на тепло и горячую воду во время войны с Россией.