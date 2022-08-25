Із боргами не вийде: кому не нададуть субсидію на оплату комуналки

Борги українців за комуналку продовжують зростати — загальна сума вже перевищила 100 млрд грн. У Мінсоцполітики пояснили, кому можуть відмовити у наданні субсидії.

Українці, які мають заборгованості з оплати за комунальні послуги, залишаться без субсидій, якщо не укладуть договір реструктуризації заборгованості. Про це під час телемарафону повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

"Якщо людина не оплачує комунальні послуги, тобто має борги, і разом з тим отримувала раніше субсидію, у цьому випадку споживач повинен погасити такі борги, або, принаймні, укласти договір реструктуризації з урахуванням розміру доходів, які він отримує", — розповів Віталій Музиченко.

Він також зазначив, що субсидії мають стимулювати платіжну дисципліну.

"Субсидії стимулюють платіжну дисципліну, і ось ми можемо точно сказати, що 98-99% одержувачів субсидій — це сумлінні платники за житлово-комунальні послуги, та платіжна дисципліна серед цих споживачів — набагато вища, ніж у середньому взагалі за всіма споживачами", — сказав чиновник.

Реструктуризація боргів: з ким домовлятися

Багато українців через війну втратили роботу і не можуть платити за рахунками як раніше, борги за комуналку продовжують зростати і загальна сума вже перевищила 100 млрд грн. Щоб підписати договір про реструктуризацію, споживачам слід звертатись до постачальників відповідних комунальних послуг, повідомляється на сайті Мінсоцполітики. Водночас якщо такий договір укладуть протягом двох місяців з початку опалювального сезону, житлову субсидію можуть призначити з початку сезону.

"Так, рекомендуємо громадянам, які мають заборгованість з оплати послуг і не можуть без допомоги держави сплатити платежі за послуги, укласти договір реструктуризації та звернутися до органу соціального захисту населення щодо призначення житлової субсидії", — зазначають у міністерстві.

Раніше Верховна Рада заборонила примусово стягувати борги за житлово-комунальні послуги протягом дії воєнного стану. Нововведення стосується фізичних осіб із територіальних громад, які перебувають в окупації чи районах, де тривають бойові дії.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів не підвищуватиме тарифи на комуналку у 2022 році.

Як уже писав Фокус, Верховна рада проголосувала за законопроєкт №7427, який передбачає встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло та гарячу воду під час війни із Росією.