Грошову допомогу від ООН нададуть 130 тисячам громадян України: хто отримає гроші

На фінансову допомогу можуть розраховувати найуразливіші категорії громадян: пенсіонери, інваліди, самотні батьки, а також малозабезпечені сім'ї.

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Міністерство соціальної політики України надіслало в Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) черговий список заяв на надання грошової допомоги 130 тисячам українців. Як повідомила 20 вересня пресслужба відомства, до списку потрапили вразливі категорії громадян: пенсіонери, які не є переселенцями, але потребують підтримки, та які зареєстрували заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій на платформі "єДопомога".

Повідомляється, що це третій список, який був направлений в УВКБ. Перед цим за двома попередніми списками гроші отримали 148 338 осіб.

"Серед людей, які отримують допомогу, пріоритетними є вразливі групи людей, зокрема люди з інвалідністю, пенсіонери, самотні батьки, які самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім'ї", — йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

У міністерстві звертають увагу громадян на те, що після передачі списків вони додатково перевіряються міжнародними організаціями в разі дубльованих виплат.

Також у міністерстві нагадали, що для отримання грошової допомоги особам, які відповідають зазначеним критеріям, необхідно зареєструватися на платформі "єДопомога". Після цього Мінсоцполітики проводить верифікацію даних, використовуючи при цьому наявні державні інформаційні реєстри та бази даних, що дозволяє отримувати перевірену інформацію про заявників.

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Раніше повідомлялося, що українські громадяни, які постраждали у війні, можуть отримати до 1 млн гривень одноразової грошової виплати. За словами першого віцеспікера Верховної Ради Олександра Корнієнка, гроші отримають журналісти, працівники об'єктів критичної інфраструктури, держчиновники, які отримали травми під час виконання обов'язків, або члени їхніх сімей у разі загибелі.

У Мінсоцполітики заявили, що ті громадяни, які мають борги щодо оплати комунальних послуг, не можуть розраховувати на надання субсидій, якщо не укладуть договір реструктуризації заборгованості. Щоб підписати договір про реструктуризацію, боржникам слід звертатись до постачальників відповідних комунальних послуг.