40 сантиметров снега: уклонистов предупредили, что бежать за границу через горы небезопасно

По данным Госпогранслужбы, в зоне ответственности Мукачевского погранотряда уже зафиксировали 11 случаев гибели военнообязанных мужчин.

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В Госпогранслужбе Украины сообщили о том, что в Карпатах существенно ухудшились погодные условия, на высокогорье толщина снежного наста достигает 40 см. Поэтому потенциальным нарушителям границы посоветовали не рисковать, тем более, что ухудшение погоды не влияет на бдительность пограничников.

В ведомстве отметили, что после введения в Украине военного положения среди нарушителей преобладают мужчины призывного возраста. В зоне ответственности Мукачевского погранотряда зафиксировали 11 случаев гибели украинцев, которые попробовали незаконно пересечь границу. Десять человек утонули во время попыток переплыть реку Тиса, один умер от переохлаждения, пытаясь сбежать из страны по заснеженному высокогорью.

"Только с начала сентября на участке Западного регионального управления Госпогранслужбы задержали 230 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска", — подчеркнули в Госпогранслужбе.

Ранее пограничники предупреждали, что уклонисты от призыва могут получить до пяти лет лишения свободы, а за попытку подкупить сотрудников погранслужбы грозит наказание до 10 лет заключения.

Напомним, сотрудники Измаильского погранотряда задержали двух военнообязанных мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу с Молдовой. Их выдал стойкий запах парфюмерии, которые почуяли пограничники во время обхода.