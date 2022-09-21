40 сантиметрів снігу: ухильників попередили, що тікати за кордон через гори небезпечно

За даними Держприкордонслужби, у зоні відповідальності Мукачівського прикордонного загону вже зафіксували 11 випадків загибелі військовозобов'язаних чоловіків.

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У Держприкордонслужбі України повідомили про те, що у Карпатах суттєво погіршилися погодні умови, на високогір'ї товщина снігового покрову сягає 40 см. Тому потенційним порушникам кордону порадили не ризикувати, тим більше, що погіршення погоди не впливає на пильність прикордонників.

У відомстві зазначили, що після запровадження в Україні воєнного стану серед порушників переважають чоловіки призовного віку. У зоні відповідальності Мукачівського прикордонного загону зафіксували 11 випадків загибелі українців, які спробували незаконно перетнути кордон. Десять людей потонули під час спроб переплисти річку Тиса, одна померла від переохолодження, намагаючись втекти з країни засніженим високогір'ям.

"Лише з початку вересня на ділянці Західного регіонального управління Держприкордонслужби затримали 230 осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску", — наголосили в Держприкордонслужбі.

Раніше прикордонники попереджали, що ухильники від призову можуть одержати до п'яти років позбавлення волі, а за спробу підкупити співробітників прикордонної служби загрожує покарання до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, співробітники Ізмаїльського прикордонного загону затримали двох військовозобов'язаних чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон із Молдовою. Їх видав стійкий запах парфумів, які відчули прикордонники під час обходу.