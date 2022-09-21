СБУ ликвидировала банду, которая под видом силовиков грабила жителей Харькова (фото)

Оперативники в ходе обысков изъяли у подозреваемых переносной ЗРК, гранатометы, 23 автомата Калашникова, десятки боевых гранат и тысячи патронов.

Related video

Служба безопасности сообщила о разоблачении и ликвидации банды, которая грабила жителей Харькова под видом правоохранителей. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным правоохранителей, члены группировки осуществляли "налеты" на жителей Харькова, в ходе которых "выбивали" с них деньги и ценные вещи. Более того, подозреваемые запугивали граждан оружием и угрожали им физической расправой.

В состав группировки, по данным СБУ, входили лица, которые ранее были судимы за тяжкие преступления, в том числе умышленное убийство. Среди подозреваемых есть несовершеннолетний гражданин. "Налеты" на жителей Харькова, как отмечают силовики, злоумышленники осуществляли под видом правоохранителей.

В целом, сотрудникам СБУ удалось задержать пятерых членов группировки: троих — после очередного вооруженного нападения, еще двух — при попытке спрятать огнестрельное оружие. Один подозреваемый также был объявлен в розыск.

При проведении обысков оперативники обнаружили и изъяли целый арсенал вооружения:

переносной ЗРК с противотанковой ракетой;

четыре гранатомета РПГ-17 и выстрелы к ним;

23 автомата Калашникова с боекомплектами;

восемь пистолетов Макарова и Стечкина;

87 боевых гранат;

взрыватель к противотанковой мине;

глушители к АК;

около 12 тысяч патронов к стрелковому оружию;

тактическая амуниция с символикой правоохранительных ведомств.

Задержанным объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 4 ст. 187 — "Разбой";

ч. 1 ст. 263 — "Незаконное обращение с оружием и боеприпасами".

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей, а несовершеннолетний гражданин отправлен под домашний арест.

[ + – ] СБУ ликвидировала банду, нападавшую на жителей Харькова [ + – ] СБУ ликвидировала банду, нападавшую на жителей Харькова [ + – ] СБУ ликвидировала банду, нападавшую на жителей Харькова [ + – ] СБУ ликвидировала банду, нападавшую на жителей Харькова [ + – ] СБУ ликвидировала банду, нападавшую на жителей Харькова

Напомним, ранее СБУ ликвидировала в Киеве банду агентов РФ, которые по заданию кураторов пытались сорвать отопительный сезон в столице. Злоумышленники за 5 тысяч гривен передавали оккупантам информацию о расположении подразделений ВСУ и сведения о ТЭЦ.

Также сообщалось, что СБУ предотвратила в Запорожье утечку секретных военных технологий.