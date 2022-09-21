Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Украина

СБУ ликвидировала банду, которая под видом силовиков грабила жителей Харькова (фото)

Банда Харьков СБУ задержание разбой группировка налеты нападения арсенал оружие
СБУ ликвидировала банду, которая под видом силовиков грабила жителей Харькова

Оперативники в ходе обысков изъяли у подозреваемых переносной ЗРК, гранатометы, 23 автомата Калашникова, десятки боевых гранат и тысячи патронов.

Related video

Служба безопасности сообщила о разоблачении и ликвидации банды, которая грабила жителей Харькова под видом правоохранителей. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным правоохранителей, члены группировки осуществляли "налеты" на жителей Харькова, в ходе которых "выбивали" с них деньги и ценные вещи. Более того, подозреваемые запугивали граждан оружием и угрожали им физической расправой.

В состав группировки, по данным СБУ, входили лица, которые ранее были судимы за тяжкие преступления, в том числе умышленное убийство. Среди подозреваемых есть несовершеннолетний гражданин. "Налеты" на жителей Харькова, как отмечают силовики, злоумышленники осуществляли под видом правоохранителей.

В целом, сотрудникам СБУ удалось задержать пятерых членов группировки: троих — после очередного вооруженного нападения, еще двух — при попытке спрятать огнестрельное оружие. Один подозреваемый также был объявлен в розыск.

При проведении обысков оперативники обнаружили и изъяли целый арсенал вооружения:

  • переносной ЗРК с противотанковой ракетой;
  • четыре гранатомета РПГ-17 и выстрелы к ним;
  • 23 автомата Калашникова с боекомплектами;
  • восемь пистолетов Макарова и Стечкина;
  • 87 боевых гранат;
  • взрыватель к противотанковой мине;
  • глушители к АК;
  • около 12 тысяч патронов к стрелковому оружию;
  • тактическая амуниция с символикой правоохранительных ведомств.

Задержанным объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 4 ст. 187 — "Разбой";
  • ч. 1 ст. 263 — "Незаконное обращение с оружием и боеприпасами".

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей, а несовершеннолетний гражданин отправлен под домашний арест.

СБУ банда Харьков арсенал оружие задержание разбой Fullscreen
СБУ ликвидировала банду, нападавшую на жителей Харькова
СБУ банда Харьков арсенал оружие задержание разбой Fullscreen
СБУ ликвидировала банду, нападавшую на жителей Харькова
СБУ банда Харьков арсенал оружие задержание разбой Fullscreen
СБУ ликвидировала банду, нападавшую на жителей Харькова
СБУ банда Харьков арсенал оружие задержание разбой Fullscreen
СБУ ликвидировала банду, нападавшую на жителей Харькова
СБУ банда Харьков арсенал оружие задержание разбой Fullscreen
СБУ ликвидировала банду, нападавшую на жителей Харькова
СБУ банда Харьков арсенал оружие задержание разбой
СБУ банда Харьков арсенал оружие задержание разбой
СБУ банда Харьков арсенал оружие задержание разбой
СБУ банда Харьков арсенал оружие задержание разбой
СБУ банда Харьков арсенал оружие задержание разбой

Напомним, ранее СБУ ликвидировала в Киеве банду агентов РФ, которые по заданию кураторов пытались сорвать отопительный сезон в столице. Злоумышленники за 5 тысяч гривен передавали оккупантам информацию о расположении подразделений ВСУ и сведения о ТЭЦ.

Также сообщалось, что СБУ предотвратила в Запорожье утечку секретных военных технологий.