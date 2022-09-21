СБУ ліквідувала банду, яка під виглядом силовиків грабувала мешканців Харкова (фото)

Оперативники під час обшуків вилучили у підозрюваних переносний ЗРК, гранатомети, 23 автомати Калашнікова, десятки бойових гранат та тисячі набоїв.

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Служба безпеки повідомила про викриття та ліквідацію банди, яка грабувала мешканців Харкова під виглядом правоохоронців. Про це повідомляє пресцентр відомства.

За даними правоохоронців, члени угруповання здійснювали "нальоти" на мешканців Харкова, під час яких "вибивали" з них гроші та цінні речі. Щобільше, підозрювані залякували громадян зброєю та загрожували їм фізичною розправою.

До складу угруповання, за даними СБУ, входили особи, яких раніше засудили за тяжкі злочини, зокрема умисне вбивство. Серед підозрюваних є неповнолітній громадянин. "Нальоти" на мешканців Харкова, як зазначають силовики, зловмисники здійснювали під виглядом правоохоронців.

Загалом співробітникам СБУ вдалося затримати п'ятьох членів угруповання: трьох — після чергового збройного нападу, ще двох — під час спроби сховати вогнепальну зброю. Одного підозрюваного також оголосили в розшук.

Під час проведення обшуків оперативники виявили та вилучили цілий арсенал озброєння:

переносний ЗРК із протитанковою ракетою;

чотири гранатомети РПГ-17 та постріли до них;

23 автомати Калашнікова з боєкомплектами;

вісім пістолетів Макарова та Стєчкіна;

87 бойових гранат;

підривник до протитанкової міни;

глушники до АК;

близько 12 тисяч патронів до стрілецької зброї;

тактична амуніція із символікою правоохоронних відомств.

Затриманим оголошено підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 4 ст. 187 — "Розбій";

ч. 1 ст. 263 — "Незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами".

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а неповнолітнього громадянина відправлено під домашній арешт.

[ + – ] СБУ ліквідувала банду, яка нападала на мешканців Харкова [ + – ] СБУ ліквідувала банду, яка нападала на мешканців Харкова [ + – ] СБУ ліквідувала банду, яка нападала на мешканців Харкова [ + – ] СБУ ліквідувала банду, яка нападала на мешканців Харкова [ + – ] СБУ ліквідувала банду, яка нападала на мешканців Харкова

Нагадаємо, раніше СБУ ліквідувала у Києві банду агентів РФ, які за завданням кураторів намагалися зірвати опалювальний сезон у столиці. Зловмисники за 5 тисяч гривень передавали окупантам інформацію про розташування підрозділів ЗСУ та відомості про ТЕЦ.

Також повідомлялося, що СБУ запобігла у Запоріжжі витоку секретних військових технологій.