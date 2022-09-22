Социологи рассказали, сколько украинцев хотели бы навсегда выехать из Украины (инфографика)

Желающих получить гражданство другой страны на данный момент гораздо меньше, чем осенью 2020 года. Наиболее готовыми к эмиграции по данным социологов оказались жители южных регионов Украины.

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Несмотря на полномасштабные боевы действия на территории нашей страны, большинство украинцев не готовы навсегда выехать в страны Европейского союза или США. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного специалистами Киевского международного института социологии.

Согласно результатам опроса, по состоянию на сентябрь 2022 года переехать на постоянное место жительство в страны ЕС или СА готовы только 7% украинцев из опрошенных. К слову, в октябре 2020 года, когда активные боевые действия велись лишь локально на территории Донецкой и Луганской областей, навсегда выехать из Украины были готовы намного больше граждан. Тогда речь шла о 28% процентах желающих.

[ + – ] Сколько украинцев готовы выехать из Украины

Однако КМИС подчеркнул, что результаты могут быть с незначительной погрешностью из-за того, что уже сейчас 10% населения Украины пересекли границу Украины и проживают в других странах как беженцы.

Социологи также исследовали, жители каких регионов Украины охотнее всего хотят выехать заграницу навсегда.

Больше всего готовых сменить украинское гражданство на европейское готовы жители южных областей (9%). Менее всего к эмиграции готовы те, кто проживают в западных регионах страны (6%). Заметим, что два года назад, в 202, именно этот регион лидировал по количеству желающих получить иностранное гражданство. Тогда социологи говорили о цифре в 30% от всех опрошенных.

[ + – ] В каких областях больше всего украинцев готовы к выезду

Кроме того, социологи института исследовали, какие возрастные категории сейчас наиболее мобильны.

Самый высоки результат (13%) оказался у украинцев, возрастом от 18 до 29 лет. Следом идет возрастная группа с показателями от 30 до 39 лет (11%). Наименее готовы эмигрировать и получать гражданство другой страны украинцы, старше 70 лет.

[ + – ] Украинцы какого возраста хотят получить иностранное гражданство

Социологи с 7 по 13 сентября 2022 года в телефонном режиме опросили 2 тысячи украинцев из всех регионов нашего государства, исключая Крым.

Напомним, ранее мы писали о том, как мужчины могут выехать из Украины за рубеж. Новость о расширении круга лиц, которые получат право временного пересечения границы, появилась на сайте Министерства цифровой трансформации Украины 19 августа.

Также Фокус писал о том, сколько граждан Украины в южных областях хотят получить паспорт РФ. Представители оккупационных властей заявляют о десятках тысячах граждан Украины, подавших заявление на гражданство РФ. Эксперты и местные жители говорят: такие цифры – часть пропаганды.