Сколько реально граждан Украины в южных областях хотят получить паспорт РФ

Представители оккупационных властей заявляют о десятках тысячах граждан Украины, подавших заявление на гражданство РФ. Эксперты и местные жители говорят: такие цифры – часть пропаганды.

Российские пропагандисты говорят о сотнях тысяч украинцев, которые хотят получить Гражданство РФ, но в реальности поменять украинский паспорт на документ соседней страны даже на временно оккупированных территориях согласны единицы. Об этом Фокус рассказал в своем материале.

"В Энергодаре Запорожской области согласились получить паспорт, возможно, несколько сотен людей – именно сколько обратились за российской "социальной помощью", – говорит в комментарии Фокусу Николай, местный житель. – Недавно звучала цифра – 26 жителей города получили паспорта РФ. Событие "торжественное", но не массовое. Поэтому оккупанты взялись распространять два основных месседжа. Первый – без паспорта РФ вы ничем не можете пользоваться. Второй – заявок с каждым днем становится все больше. Вчера было 26 паспортов, а сегодня уже 20 тысяч. Это абсолютный бред. Это не просто пропагандистский преувеличенный бред, это какая-то истерия. Где там взяться 20 тысячам? В Энергодаре не осталось столько взрослого населения. Такие заявления – не что иное, как попытка создать иллюзию для начальников, а также внутреннего российского потребителя, мол, смотрите, все очень рады "присоединиться" к России".

Чтобы стимулировать процесс, оккупанты придумают новые способы-ловушки. Например, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины говорят, что на Херсонщине оккупанты решили раздавать автомобильные номерные знаки нового образца с последующим переоформлением. И, разумеется, только обладателям "паспортов Российской Федерации". А еще переводят деятельность местного бизнеса на налоговые стандарты по законодательству РФ, а для этого также необходим российский паспорт.

Напомним, в июле президент РФ Владимир Путин поручил выдавать гражданство РФ всем украинцам в упрощенном режиме, подписав соответствующий указ. В МИД Украины ответили: указ служит очередным подтверждением курса на захват украинских земель и принудительную ассимиляцию. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что попытки навязать российское гражданство ни к чему не приведут.