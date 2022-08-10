Скільки реально громадян України в південних областях хочуть отримати паспорт РФ

Представники окупаційної влади заявляють про десятки тисяч громадян України, які подали заяву на громадянство РФ. Експерти й місцеві жителі кажуть: такі цифри — частина пропаганди.

Російські пропагандисти говорять про сотні тисяч українців, які хочуть отримати громадянство РФ, але насправді поміняти український паспорт на документ сусідньої країни навіть на тимчасово окупованих територіях згодні одиниці. Про це Фокус розповів у своєму матеріалі.

"В Енергодарі Запорізької області погодилися отримати паспорт, можливо, кілька сотень людей — саме скільки звернулися за російською "соціальною допомогою", — каже в коментарі Фокусу Микола, місцевий житель. — Нещодавно звучала цифра — 26 мешканців міста отримали паспорти РФ. Подія "урочиста ", але не масова. Тому окупанти взялися поширювати два основних меседжі. Перший — без паспорта РФ ви нічим не можете користуватися. Другий — заявок із кожним днем стає все більше. Вчора було 26 паспортів, а сьогодні вже 20 тисяч. Це абсолютна маячня. Це не просто пропагандистська перебільшена маячня, це якась істерія, де там взятися 20 тисячам, в Енергодарі не залишилося стільки дорослого населення, такі заяви — не що інше, як спроба створити ілюзію для начальників, а також внутрішнього російського споживача, мовляв, дивіться, всі дуже раді "приєднатися" до Росії".

Щоб стимулювати процес, окупанти вигадають нові способи-пастки. Наприклад, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України кажуть, що на Херсонщині окупанти вирішили роздавати автомобільні номерні знаки нового зразка з подальшим переоформленням. І, зрозуміло, лише власникам "паспортів Російської Федерації". А ще переводять діяльність місцевого бізнесу на податкові стандарти згідно із законодавством РФ, а для цього також потрібний російський паспорт.

Нагадаємо, у липні президент РФ Володимир Путін доручив видавати громадянство РФ усім українцям у спрощеному режимі, підписавши відповідний указ. У МЗС України відповіли: указ є черговим підтвердженням курсу на захоплення українських земель і примусову асиміляцію. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що спроби нав'язати російське громадянство ні до чого не призведуть.