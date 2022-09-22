Соціологи розповіли, скільки українців хотіли б назавжди виїхати з України (інфографіка)

Охочих отримати громадянство іншої країни зараз набагато менше, ніж восени 2020 року. Найбільш готовими до еміграції, за даними соціологів, виявилися жителі південних регіонів України.

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Незважаючи на повномасштабні бойові дії на території нашої країни, більшість українців не готові назавжди виїхати в країни Європейського Союзу чи США. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного фахівцями Київського міжнародного інституту соціології.

Згідно з результатами опитування, станом на вересень 2022 року переїхати на постійне місце проживання в країни ЄС чи США готові лише 7% українців із опитаних. До речі, у жовтні 2020 року, коли активні бойові дії велися лише локально на території Донецької та Луганської областей, назавжди виїхати з України були готові набагато більше громадян. Тоді йшлося про 28% відсотків охочих.

[ + – ] Скільки українців готові виїхати з України

Проте КМІС наголосив, що результати можуть бути з незначною похибкою через те, що вже зараз 10% населення України перетнули кордон України та проживають в інших країнах як біженці.

Соціологи також дослідили, жителі яких регіонів України найохочіше хочуть виїхати закордон назавжди.

Найбільше готові змінити українське громадянство на європейське жителі південних областей (9%). Найменше до еміграції готові ті, хто проживає в західних регіонах країни (6%). Зауважимо, що два роки тому, 202-го, саме цей регіон лідирував за кількістю охочих отримати іноземне громадянство. Тоді соціологи говорили про цифру 30% від усіх опитаних.

[ + – ] У яких областях найбільше українців готові до виїзду

Крім того, соціологи інституту досліджували, які вікові категорії зараз є наймобільнішими.

Найвищий результат (13%) виявився в українців віком від 18 до 29 років. Далі йде вікова група з показниками від 30 до 39 років (11%). Найменш готові емігрувати й отримувати громадянство іншої країни українці віком від 70 років.

[ + – ] Українці якого віку хочуть отримати іноземне громадянство

Соціологи із 7 по 13 вересня 2022 року в телефонному режимі опитали 2 тисячі українців із усіх регіонів нашої держави, за винятком Криму.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як чоловіки можуть виїхати з України за кордон. Новина про розширення кола осіб, які матимуть право тимчасового перетину кордону, з'явилася на сайті Міністерства цифрової трансформації України 19 серпня.

Також Фокус писав про те, скільки громадян України в південних областях хочуть отримати паспорт РФ. Представники окупаційної влади заявляють про десятки тисяч громадян України, які подали заяву на громадянство РФ. Експерти та місцеві жителі кажуть: такі цифри — частина пропаганди.