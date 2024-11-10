4 роки, 7 континентів, 140 країн: у США вигадали спосіб "втекти" від президентства Трампа (фото)

Американці можуть придбати квитки на круїзний корабель Villa Vie Odyssey та протягом року-чотирьох перебувати в кругосвітній подорожі. Ціна за таку подорож стартує від 150 тисяч доларів.

Круїзний корабель Villa Vie Odyssey пропонує чотирирічну кругосвітню подорож для тих, кого стан світу чи результати виборів змусили задуматися про переїзд із США. Про це повідомляє видання Business Insider.

За словами представника борта, Villa Vie Odyssey не надає американцям громадянства в інших країнах, проте дає їм "гнучкість, щоб уникнути затору, політики та одноманітності міського життя".

Так квитки на борт "все включено" коштують від 255 999 доларів для одномісних номерів, тоді як ціна двомісного стартує від 319 998 доларів за чотирирічну поїздку з відвідуванням 140 країн на всіх семи континентах.

Пасажирам також доступний дворічний пакет "середній вибір" за 150 399 доларів за одного та 187 998 доларів за двох. Цей тариф підходить для тих, хто хоче "знову спробувати все вдома після результатів виборів 2026 року". Крім цього, в доступі однорічні та трирічні пакети.

Борт Villa Vie Odyssey має спа-центр та фітнес-програми. Також пасажири можуть отримати безкоштовне пиво та вино під час обіду та вечері.

Корабель Villa Vie Odyssey: що про нього відомо

Борт налічує вісім палуб та може розмістити 650 пасажирів. Довжина корабля становить 195,82 метра, а ширина — 22,52 метра. У кожній віллі на кораблі є мебльовані номери, ванні кімнати, сейф, інтернет, телевізор, мініхолодильник та клімат-контроль.

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Нагадаємо, 9 листопада у ЗМІ повідомили, що американці почали шукати способи переїзду за кордон через результати президентських виборів. Зокрема, в компанії Google розповіли, що пошуковий запит "переїзд до Канади" зріс на 1270% за 24 години після закриття виборчих дільниць.

8 листопада журналісти зауважили, що Канада почала стикатися з рекордним числом прохачів притулку та намагається прийняти менше мігрантів, які залишають США, боячись репресій та депортації. Зокрема, поліція країни готувалася до цього декілька місяців.