В Украине зафиксировали третий случай оспы обезьян, — Минздрав

Все заболевшие — молодые мужчины от 25 до 35 лет, которые в последнее время не выезжали с территории Украины и не контактировали с другими инфицированными.

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В четверг, 22 сентября, в Украине зафиксировали третий случай инфицирования так называемой оспой обезьян. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире национального телемарафона.

По его словам, в Украине уже зафиксировали три случая инфицирования этим новым инфекционным заболеванием. Крайний из ни подтвердился лабораторно сегодня, 22 сентября.

Кузин рассказал также подробности о всех заболевших. У всех троих — легкое течение болезни. Раньше пациенты не контактировали с инфицированными. Также они в последнее время не пересекали границу Украины и не выезжали в другие страны.

Все заразившиеся — молодые мужчины, возрастом от 25 до 35 лет.

Главный санитарный врач Украины также отметил, что в Украине сейчас крайне низкий риск возникновения эпидемии оспы обезьян по сценарию эпидемии коронавируса.

Напомним, неделю назад в Украине официально подтвердили первый случай оспы обезьян. Заболевшего украинца госпитализировали для стационарного лечения. Врачи утверждают, что его болезнь протекает в легкой форме. Пациент инфицировался в одном из крупных городов страны. У него зафиксировали сыпь по всему телу и повышенную температуру.

Ранее Фокус рассказывал, что нужно знать о симптомах, профилактике и лечении оспы обезьян. Важно понимать, что это не новая болезнь, ее впервые обнаружили еще в 1958 году — тогда две вспышки произошли в группе обезьян, использовавшихся для исследований.