В Україні зафіксували третій випадок віспи мавп, — МОЗ

Усі захворілі — молоді чоловіки віком від 25 до 35 років, які останнім часом не виїжджали з території України та не контактували з іншими інфікованими.

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У четвер, 22 вересня, в Україні зафіксували третій випадок інфікування так званої віспи мавп. Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін у ефірі національного телемарафону.

За його словами, в Україні вже зафіксували три випадки інфікування цим новим інфекційним захворюванням. Останній з них підтвердився лабораторно сьогодні, 22 вересня.

Кузін розповів також подробиці про всіх хворих. У всіх трьох — легкий перебіг хвороби. Раніше пацієнти не контактували з інфікованими. Також вони останнім часом не перетинали кордон України та не виїжджали до інших країн.

Усі, хто заразився, — молоді чоловіки віком від 25 до 35 років.

Головний санітарний лікар України також зазначив, що в Україні нині вкрай низький ризик виникнення епідемії віспи мавп за сценарієм епідемії коронавірусу.

Нагадаємо, тиждень тому в Україні офіційно підтвердили перший випадок віспи мавп. Захворілого українця госпіталізували для стаціонарного лікування. Лікарі стверджують, що його хвороба протікає у легкій формі. Пацієнт інфікувався у одному з великих міст країни. У нього зафіксували висип по всьому тілу та високу температуру.

Раніше Фокус розповідав, що потрібно знати про симптоми, профілактику та лікування віспи мавп. Важливо розуміти, що це не нова хвороба, її вперше виявили ще 1958 року — тоді два спалахи відбулися у групі мавп, які використовуються для досліджень.