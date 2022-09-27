Компенсацию за погибших на фронте теперь получат не все: постановление Кабмина

На выплату единоразовой помощи теперь не смогут рассчитывать, в частности, родственники погибших защитников Украины, которые живут в России и Беларуси.

Related video

Постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил о том, что Кабмин внес изменения в постановление №168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения".

Это постановление описывает порядок выплаты единовременной денежной помощи членам семей погибших защитников Украины. Внесение изменений в документ лишает таких выплат некоторые категории граждан.

Кто больше не имеет право на выплаты?

В соответствии с изменениями, помощь не будет выплачиваться следующим категориям граждан:

людям, постоянно проживающих на территории РФ или Республики Беларусь;

осужденным за государственную измену, коллаборационистскую деятельность, пособничество государству-агрессору.

Напомним, после февральского вторжения российской армии премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что семьи погибших на войне защитников Украины получат по 15 млн грн единоразовой помощи. Соответствующее решение, а также порядок выплат военнослужащим во время военного положения закреплены в постановлении Кабинета министров №168.

В августе Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект о единовременной денежной выплате получившим ранения или погибшим при исполнении обязанностей во время военного положения. Речь идет о журналистах, работниках объектов критической инфраструктуры, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления или членов их семей.