Компенсацію за загиблих на фронті тепер отримають не всі: ухвала Кабміну

На виплату одноразової допомоги тепер не зможуть розраховувати, зокрема, родичі загиблих захисників України, які мешкають у Росії та Білорусі.

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Постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив про те, що Кабмін вніс зміни до постанови №168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового та начальницького складу, поліцейським та їхнім сім'ям під час дії воєнного стану".

Ця постанова визначає порядок виплати одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих захисників України. Внесення змін до документа позбавляє таких виплат деякі категорії громадян.

Хто більше не має права на виплати?

Відповідно до змін, допомога не виплачуватиметься наступним категоріям громадян:

людям, які постійно проживають на території РФ або Республіки Білорусь;

засудженим за державну зраду, колабораціоністську діяльність, допомогу державі-агресору.

Нагадаємо, після лютневого вторгнення російської армії прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що сім'ї загиблих на війні захисників України отримають по 15 млн. грн. одноразової допомоги. Відповідне рішення, а також порядок виплат військовослужбовцям під час воєнного стану закріплено у постанові Кабінету міністрів №168.

У серпні Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт про одноразову грошову виплату тим, хто отримав поранення або загинув при виконанні обов'язків під час воєнного стану. Йдеться про журналістів, працівників об'єктів критичної інфраструктури, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування або членів їх сімей.