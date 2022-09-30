Металлические скелеты: как выглядит автобусный парк Днепра после удара ВС РФ (фото)

Российские "Искандеры" сожгли более 115 автобусов, спасатели нашли тело третьего погибшего от удара по транспортному предприятию. Киевские власти согласилися помочь и выделят городу 30 автобусов.

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Российские военные уничтожили почти половину автобусов общественного транспорта Днепра попаданием ракеты. Об этом написал в Telegram мэр города Борис Филатов

"Вчера оккупанты попали своими проклятыми ракетами в местное АТП, сожгли более 115 автобусов. Вы можете увидеть обгорелые металлические скелеты, которые от них остались.

Филатов обратился к другим территориальным общинам, бизнесу и европейским городам-побратимам с просьбой помочь решить проблему и наладить как можно быстрее работу городских маршрутов.

Мэр Киева Виталий Кличко откликнулся на просьбу коллеги — 3 октября в Днепр приедут 30 автобусов из столицы.

"Когда Виталий позвонил мне, чтобы сказать это, — честно — у меня не хватило слов. У нас с ним не всегда простые отношения. Но такие поступки не забываются", — заявил Филатов.

Ракетный удар "Искандерами" по Днепру — погибли 3 человека

Спасатели 30 сентября нашли тело третьего погибшего от ракетного удара по транспортному предприятию Днепра, написал в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Этой ночью российский "Искандер" убил в городе трех человек, пятерых ранил. В своем отчете Минобороны РФ отчиталось, что уничтожило в Днепре "цех по сбору украинских тактических ракет", — заметил он.

Фокус ранее писал, что ВС РФ уничтожили транспортное предприятие Днепра, пожар уничтожил 52 автобуса, еще 98 были повреждены. Ракетный удар повредил несколько многоэтажек, гимназии, магазин и админздания.

В городе с 30 сентября перестанут ходить автобус № 146-А, усложнится работа и других автобусов — 73, 87А, 101А, 106, 107 и 146Б.

Оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Днепру в ночь с 28 на 29 сентября. Обстрел вели советскими противокорабельными ракетами Х-22, ее боевая часть весит 900 килограмм.