Металеві скелети: який вигляд має автобусний парк Дніпра після удару ЗС РФ (фото)
Російські "Іскандери" спалили понад 115 автобусів, рятувальники знайшли тіло третього загиблого від удару по транспортному підприємству. Київська влада погодилася допомогти й виділить місту 30 автобусів.
Російські військові знищили майже половину автобусів громадського транспорту Дніпра попаданням ракети. Про це написав у Telegram мер міста Борис Філатов.
"Учора окупанти поцілили своїми клятими ракетами в місцеве АТП, спалили понад 115 автобусів. Ви можете побачити обгорілі металеві скелети, які від них залишилися".
Філатов звернувся до інших територіальних громад, бізнесу та європейських міст-побратимів із проханням допомогти вирішити проблему та налагодити якнайшвидше роботу міських маршрутів.
Мер Києва Віталій Кличко відгукнувся на прохання колеги — 3 жовтня до Дніпра приїдуть 30 автобусів зі столиці.
"Коли Віталій зателефонував мені, щоб сказати це, — чесно — у мене не вистачило слів. У нас із ним не завжди прості стосунки. Але такі вчинки не забуваються", — заявив Філатов.
Ракетний удар "Іскандерами" по Дніпру — загинули 3 людини
Рятувальники 30 вересня знайшли тіло третього загиблого від ракетного удару по транспортному підприємству Дніпра, написав у Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Цієї ночі російський "Іскандер" убив у місті трьох людей, п'ятьох поранив. У своєму звіті Міноборони РФ відзвітувало, що знищило в Дніпрі "цех зі збору українських тактичних ракет", — зауважив він.
Фокус раніше писав, що ЗС РФ знищили транспортне підприємство Дніпра, пожежа знищила 52 автобуси, ще 98 було пошкоджено. Ракетний удар пошкодив кілька багатоповерхівок, гімназії, магазин і адмінбудівлі.
У місті з 30 вересня перестануть ходити автобус № 146-А, ускладниться робота й інших автобусів — 73, 87А, 101А, 106, 107 і 146Б.
Окупанти завдали 4 ракетних ударів по Дніпру в ніч із 28 на 29 вересня. Обстріл вели радянські протикорабельні ракети Х-22, їхня бойова частина важить 900 кілограмів.